Maximiser les résultats des données en investissant dans les personnes et les systèmes

Sundar : D’après mon expérience, ayant été architecte dans le passé et gérant et fournissant des conseils à un grand nombre de mes clients, la gouvernance des données est principalement envisagée pour répondre aux exigences réglementaires dans le passé. Ainsi, il s’agissait auparavant d’un niveau de processus autonome, mais pour toute gouvernance efficace des données, il devrait s’agir d’un processus holistique. Cela devrait être fait depuis la source des données jusqu’à la consommation des commentaires. C’est l’une des meilleures pratiques clés que nous recommandons à tous nos clients. De plus, la gouvernance des données est un processus continu. Ce n’est pas que, “D’accord. J’ai regardé les exigences des données aujourd’hui”, qu’il s’agisse d’exigences réglementaires ou d’exigences de consommation, “Et j’ai conçu un plan pour cela et je peux prendre des risques maintenant.” Non.

La gouvernance des données est donc un processus continu. Les exigences en matière de données changent continuellement. L’utilisation des données change continuellement. La réglementation évolue en permanence. Ainsi, le processus de gouvernance des données et sa révision sont également très importants et une compréhension complète de ce qui se passe, de ce qui a changé, pourquoi cela a changé, quand cela a changé et en garder une trace est également très important. C’est pourquoi le cadre de gouvernance des données devrait avoir un processus holistique. Ce n’est pas un processus cloisonné et il doit être continuellement revu, et il fait également l’objet d’un suivi continu.

Laurier: Et comme vous l’avez mentionné plus tôt, les gens font également partie intégrante de ce processus et de cette stratégie. Que pensez-vous de la littératie des données en tant que compétence essentielle que tout le monde doit posséder dans l’organisation en dehors des équipes techniques ? Comment les dirigeants devraient-ils commencer à penser à se préparer et à s’assurer que chacun possède les bonnes compétences pour consommer des données ?

Sundar : Ainsi, les données sont le « nouveau pétrole » qui est alimenté partout. Si les données sont un nouveau pétrole, la compréhension de la façon de les utiliser, où les utiliser devient très, très cruciale. Comment l’utiliser et où l’utiliser constitue la majeure partie de la littératie des données dans toute organisation. De plus, si nous devons utiliser des données données, nous devons également savoir où les données sont disponibles. Ainsi, la littératie des données est abordée à deux niveaux. Premièrement, il s’agit de fournir des informations sur les données disponibles, sur la qualité de ces données disponibles, sur la manière d’accéder à ces données, sur la manière de traiter ces données. Et la seconde est que, surtout dans le monde d’aujourd’hui, les données ont aussi de nombreuses contraintes. Il est très critique et contient beaucoup d’informations sensibles. La ligne entre les informations sensibles et les données qui peuvent être consommées facilement est très mince dans le monde d’aujourd’hui.

Si tel est le cas, alors la littératie des données que nous traitons et de leur sensibilité, ce que nous voulons utiliser avec cela, cette littératie de ces informations est également très critique. Ainsi, lorsque les dirigeants planifient des programmes de littératie des données dans leurs organisations, il est également important de s’assurer qu’il ne s’agit pas seulement de l’utilisation des données, mais aussi de quelle est l’utilisation des données et quel est le résultat des données ? C’est pourquoi la littératie des données et l’investissement de la littératie des données sur les gens deviennent très critiques. En fin de compte, ce sont les gens qui conçoivent les systèmes et qui développent les systèmes qui consomment les données, donc le bon investissement dans l’alphabétisation est primordial à cet égard.

Laurier: Ce sont donc des éléments très importants de la littératie des données, en particulier dans l’ensemble de l’organisation, mais nous avons également constaté qu’une autre partie de la transformation numérique consiste à rationaliser et à maximiser les investissements dans les opérations de toutes les unités commerciales. Par exemple, il y a des années, les équipes techniques l’ont fait en combinant le développement de logiciels et les opérations pour créer devOps, ce qui a permis des méthodes de travail plus agiles et axées sur les données. Le cabinet d’études Gartner soutient que cette philosophie peut également être appliquée à d’autres domaines de l’entreprise, notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour créer des MLOps, les données pour créer des dataOps et la finance pour créer des finOps, donc la finance et les opérations. Dans l’ensemble, ceux-ci peuvent être regroupés en un seul terme appelé XOps. C’est une façon intéressante de regrouper différentes parties de l’entreprise et de les regrouper sous un parapluie d’opérations. Quelle valeur XOps peut-il apporter à une organisation dans son ensemble ?

Sundar : Oui, comme vous l’avez dit à juste titre, Laurel, XOps est un parapluie qui regroupe diverses opérations qui stimulent l’innovation grâce à la technologie pour répondre aux besoins de l’entreprise afin de faire passer l’entreprise au niveau supérieur. Cela dit, toutes les trois opérations, par exemple, que vous avez mentionnées, qu’il s’agisse de devOps, de dataOps, de MLOps ou même de finOps, la quatrième, partout, les opérations du dénominateur commun et l’exigence pour ces opérations est de fournir de la valeur de la manière la plus efficace.

Donc, ce que nous avons appris de devOps, c’est gérer ou développer un produit, comment les combiner et extraire cette efficacité. Les mêmes principes sont appliqués aux opérations d’apprentissage automatique et aux opérations de données. Encore une fois, du point de vue de la technologie, le facteur commun est l’automatisation et la réutilisation continue des processus pour rendre l’ensemble de l’opération efficace. C’est pourquoi Gartner a combiné les trois et ils l’appellent XOps, vous pouvez donc le voir comme un diagramme de Venn de trois opérations différentes, qui tournaient autour de l’automatisation et de la réutilisation avec agilité.