Maximalisme discret : exploration des œuvres du studio Guilherme Torres

Chaussures Queen © Denilson Machado – MCA Estúdio

Le langage unique employé par chaque architecte sert de base à l’analyse de leur travail. Au fil du temps, ce style distinctif devient plus évident, permettant d’identifier les influences et références passées. Simultanément, il présente une évolution continue de ce langage, se manifestant par une progression formelle qui s’aligne sur le contexte contemporain. Les projets du Studio Guilherme Torres sont des exemples exemplaires de ce parcours de développement, qui s’étend de sa création à nos jours.

+ 9

L’examen des projets récents aux côtés des plus anciens révèle la trajectoire d’une approche de conception ferme et distincte. Fondé par Guilherme Torres, le studio est né à Londrina en 2001 et est basé à São Paulo depuis 2010. Une caractéristique déterminante de leurs projets est une contrainte délibérée, non pas dans un sens limitatif, mais dans un sens essentiel. La palette limitée de matériaux accentue l’éclairage des espaces, établissant un lien avec les occupants qui évolue : le jour, la saison et le climat, selon Torres.

Bureau de Guilherme Torres © Denilson Machado – MCA Estúdio

Une fondation plus « uniforme » n’est pas synonyme de monotonie. Les objets et les meubles présentent systématiquement des détails uniques et accrocheurs. Torres est également impliqué dans la conception de produits, une pratique née en partie par nécessité. Dans certains projets, l’architecte a constaté un manque d’options disponibles sur le marché pour certains objets, ce qui l’a incité à les créer pour améliorer l’environnement global. Comme le bureau site web contours, le mélange d’une architecture austère et d’intérieurs ludiques est une caractéristique déterminante des projets portant sa signature. Cette diversité s’étend aux projets d’exposition, à l’architecture résidentielle et commerciale, aux intérieurs et au design éditorial.

Maison Parallèle © Denilson Machado – MCA Estúdio

L’influence du début des années 2000 est évidente dans les projets initiaux, reflétant une fusion de haute technologie et de design moderne alors que le monde entre dans le nouveau millénaire. Depuis deux décennies, il devient évident que le langage du design n’a cessé d’évoluer, restant actuel tout en conservant sa personnalité distinctive. Un sentiment de maximalisme provocateur et sobre prévaut, se manifestant par une utilisation intensive de matériaux cohérents, la juxtaposition de meubles ludiques avec des pièces classiques et même dans la représentation graphique de leurs projets. Ce dernier se caractérise par une abondance d’éléments illustratifs qui tissent les projets du studio dans des récits alternatifs, ouverts à l’interprétation de l’observateur.

Maison DF © Denilson Machado – MCA Estúdio

Une pratique cohérente et réfléchie a valu au bureau une reconnaissance bien méritée. Il a reçu le MasterPrize d’Architecture en 2019 et de multiples distinctions du A’Design Award & Competition en 2015, 2017 et 2018. En anticipant les décennies à venir, il reste fascinant de voir comment le langage du design évoluera et comment la personnalité distinctive des projets s’adaptera, tout en restant fidèle à l’essence du Studio Guilherme Torres.

Casa Jatoba

Maison Jatobá © Denilson Machado – MCA Estúdio

Cabane dans les arbres

Chaussures Queen © Denilson Machado – MCA Estúdio

Maison aile

Maison de l’aile © Denilson Machado – MCA Estúdio

Casa DF

Maison DF © Denilson Machado – MCA Estúdio

Maison parallèle

Maison Parallèle © Denilson Machado – MCA Estúdio

Bureau de Guilherme Torres

Bureau de Guilherme Torres © Denilson Machado – MCA Estúdio

Maison en grille

Maison en grille © Denilson Machado – MCA Estúdio

Villa Déca

Villa Deca © Denilson Machado – MCA Estúdio

GT-Studio

GT Studio © Denilson Machado

Chaussures Reine