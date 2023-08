Maxi Morález rejoint le New York City FC jusqu’en 2024

Le New York City FC a accueilli mardi le milieu de terrain Maxi Morález dans l’équipe.

L’agent libre de 36 ans est signé jusqu’à la saison 2024. Les termes n’ont pas été divulgués.

Morález a inscrit 26 buts et 69 passes décisives en 162 matches de MLS (149 titularisations) avec le NYCFC de 2017 à 22.

« Je rentre à la maison, ce club et cette ville signifient tout pour moi et ma famille, je ne pourrais pas être plus excité », a déclaré Morález.

Il revient après avoir inscrit un but et trois passes décisives en 23 matches cette saison avec le Racing Club dans son Argentine natale.

« Maxi voulait rentrer chez lui, et nous étions très heureux de faciliter un retour à New York », a déclaré le directeur sportif du NYCFC, David Lee.

« Maxi est un leader, connaît bien la ligue et s’épanouit dans les moments de haute pression des plus grands matches. Nous avons une série de matchs extrêmement importants devant nous et l’ajout d’un joueur de son calibre et de son expérience sera inestimable pour notre alignement. «

Les réalisations de Morález avec le NYCFC incluent les titres de la Coupe MLS 2021 et de la Coupe Campeones 2022 et les sélections MLS All-Star et Best XI.