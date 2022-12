Maxi Jazz : l’œil calme au centre de la tempête rave de Faithless

Oans tous les artistes qui dominaient la scène alors que la musique de danse devenait une grande entreprise dans les années 1990, Maxi Jazz était dans une classe à part. Ce n’était pas seulement que le leader de Faithless était un chanteur imposant : son ton sonore et son énonciation régulière en faisaient une évidence. Alors que les deux premiers albums du groupe, Reverence et Sunday 8PM, ont remporté des nominations aux prix et un défilé de singles du Top 20, c’est sur scène que Faithless a forgé sa réputation de groupe d’élite.

Maxi Jazz, chanteur de Faithless, est décédé à l’âge de 65 ans Lire la suite

Né Maxwell Fraser en 1957, Maxi Jazz – comme il était devenu connu depuis ses passages à la radio pirate au milieu des années 1980 – avait près de 40 ans au moment où Faithless s’est formé en 1995. L’air de sagesse pacifique du bouddhiste pratiquant l’a positionné comme un spirituel à contre-courant des masses étoilées venues témoigner de la montée en flèche de la popularité du groupe. L’énergie d’une arène entière coulerait à travers Fraser, cet œil calme d’une tempête rave.

En termes de magnétisme, peut-être que seuls Keith Flint et Maxim de Prodigy pourraient se comparer. Pourtant, Fraser a volé en solo avec les autres membres principaux de Faithless, Sister Bliss et Rollo respectivement cachés derrière une banque de synthétiseurs ou collés à une guitare basse. Au tournant du 21e siècle, son don pour libérer l’ambiance d’une foule avait transformé le groupe en l’un des plus grands groupes britanniques – danse ou autre.

Faithless en 1998… (LR) Dave Randall, Maxi Jazz et Sister Bliss. Photographie : Paul Bergen/Redferns

Esthétiquement, Faithless s’appuyait sur le contraste saisissant entre la glaciale Sister Bliss, généralement vêtue d’une tenue haute rave-goth, et Maxi Jazz dont la silhouette musclée n’était souvent ornée que d’une veste ouverte. Leurs premières promotions ont tiré parti de l’imagerie monochrome: le spectacle de Fraser traquant les docklands ou les domaines brutalistes dans un costume à rayures bourré d’argent était des cours de maître sur la façon de traduire le crépitement et le frisson de la musique de danse à l’écran sans atteindre par cœur les lasers.

Bien que les singles de Faithless atteignaient généralement les sommets de la transe progressive, leurs albums étaient équilibrés par des plats plus terrestres et ruminatifs. L’aura cool et les perspectives conscientes de Fraser ont été influencées par des groupes de hip-hop de l’âge d’or comme KRS-One, A Tribe Called Quest et les Jungle Brothers, ainsi que par son éducation par des parents jamaïcains à Brixton et Croydon.

Cela pourrait expliquer comment le hit de 1998, God Is a DJ, un slogan qui pourrait être inscrit sur des aimants de réfrigérateur, était au coude à coude dans le catalogue Faithless avec des morceaux concernant le déplacement, le divorce et le désespoir. L’opposition vocale de Fraser au conflit – qui a culminé lors de l’invasion de l’Irak lors de la destruction massive de 2004 – a courtisé le fandom de Michael Stipe et Dave Grohl, ainsi que Michael Eavis de Glastonbury, qui a réservé le groupe pour jouer sur la scène Pyramid à deux reprises.

Alors que les plus grands et les meilleurs succès de Faithless provoquaient une réponse de foule à l’échelle de Richter, ils prêchaient également la patience : God Is a DJ a duré huit minutes ; Le premier single de 1995, Salva Mea, s’est étendu à 11. Insomnia était un exploit double platine de défi à la logique qui a consacré près des deux tiers de sa durée (neuf minutes pour le Monster Mix original, trois ans et demi pour le montage radio) à la tension d’empilement avant que l’incontournable riff de synthé pizzicato ne se fasse entendre.

Faithless: We Come One (live à Alexandra Palace) – vidéo

Les programmeurs de radio qui ont cité le manque de refrain d’Insomnia comme raison de le retirer des ondes auraient difficilement pu se tromper davantage. Après une saison à Ibiza où Pete Tong et d’autres DJs de la bannière ont joué la chanson sans cesse, Insomnia a obtenu un deuxième coup de langue dans les charts vers la fin de 1996. Il a atteint le Top 3, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et fait maintenant partie de la musique de danse. kit de départ.

Fraser est devenu une icône du clubbing de la grande ligue, mais cela n’a jamais été sa seule chasse gardée. Épuisé par des années de tournée et en manque d’inspiration, il a contraint le groupe à prendre une série de pauses, d’abord à la fin des années 2000, puis une pause plus formelle de 2011 à 2015. Après un retour avec le palmarès Faithless 2.0, un remix qui a enrôlé des disciples superstars comme Avicii, Tiësto et Axwell, il s’est éloigné pour de bon, permettant à Faithless de continuer en duo.

Alors que beaucoup du premier boom électronique ont transformé leur profil en tournées lucratives à la fin des années 2010, Fraser s’est abstenu. Pourtant, ses compagnons de groupe ont reconnu dès le début que pour que leur leader fournisse à Faithless plus de profondeur que l’acte de diva house standard, ils ne pouvaient pas altérer son message ou l’amener à jouer à un jeu de marketing traditionnel. “Je n’essaierais jamais d’écrire des paroles pour Maxi tout comme il ne jouerait jamais de mes claviers”, a déclaré Sister Bliss en 2001.

Un Londonien du sud de bout en bout, Fraser est revenu à ses deux jeunes amours: l’un était la musique funk lourde de guitare, qu’il a canalisée à travers son nouveau groupe, les E-Type Boys, apparaissant dans les festivals de heavy metal allemands et Ronnie Scotts. L’autre était le Crystal Palace FC, où il est devenu directeur associé ainsi qu’un incontournable des matchs. Le lendemain de Noël, les équipes de Selhurst Park se rendront à Faithless, rendant hommage à l’un des propriétaires de la terrasse : le poète réfléchi avec un sens de la gravité qui pourrait mettre 50 000 raveurs à genoux.