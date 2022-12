Maxi Jazz de Faithless est décédé à 65 ans

Le chanteur de Faithless, Maxi Jazz, est décédé à l’âge de 65 ans.

Le groupe de danse, formé en Angleterre en 1995, est surtout connu pour ses succès tels que “Insomnia”, “God is a DJ” et “I Can’t Get No Sleep”.

Dans un hommage publié sur la page Facebook officielle du groupe, ils l’ont décrit comme un “humain charmant” et ont déclaré que cela avait été “un plaisir de travailler avec lui”.

La déclaration disait: “Nous avons le cœur brisé de dire que Maxi Jazz est mort la nuit dernière. C’était un homme qui a changé nos vies à bien des égards. Il a donné un sens et un message appropriés à notre musique.

“C’était aussi un être humain adorable avec du temps pour chacun et une sagesse à la fois profonde et accessible. Ce fut un honneur et, bien sûr, un vrai plaisir de travailler avec lui.

“C’était un parolier brillant, un DJ, un bouddhiste, une présence scénique magnifique, un amateur de voitures, un bavard sans fin, une belle personne, une boussole morale et un génie.”

L’hommage a été signé par “Rollo, Sister Bliss x”.