Maxi Jazz, chanteur de Faithless, est décédé à l’âge de 65 ans

Maxi Jazz, le chanteur du groupe de danse Faithless, est décédé à l’âge de 65 ans.

Dans une publication sur Facebook samedi, le groupe a écrit : « Nous avons le cœur brisé de dire que Maxi Jazz est mort la nuit dernière. C’était un homme qui a changé nos vies à bien des égards.

«Il a donné un sens et un message appropriés à notre musique.

“C’était un être humain charmant avec du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible. Ce fut un honneur et, bien sûr, un vrai plaisir de travailler avec lui.

Faithless, qui s’est formé en 1995, comprenait les membres principaux Rollo, Sister Bliss et Maxi Jazz.

Leur premier album, Reverence, est sorti en 1996 et les singles Insomnia et Salva Mea se sont vendus chacun à plus d’un million d’exemplaires.

Leur deuxième album studio, Sunday 8PM, sorti en 1998, présentait le hit mondial God Is A DJ et a consolidé la position du groupe en tant que force musicale majeure.

Dans un post Instagram, le groupe a écrit que le chanteur « est mort paisiblement dans son sommeil ».

“C’était un parolier brillant, un DJ, un bouddhiste, une présence scénique magnifique, un amateur de voitures, un bavard sans fin, une belle personne, une boussole morale et un génie”, écrit-il.

“Repose en paix cher Max. 1957 – 2022 et merci à la famille Faithless pour tout l’amour que vous nous avez montré au fil des ans. S’il vous plaît, prenez soin les uns des autres, vous entendez ?? comme dirait toujours Max.

Le DJ Dave Pearce a déclaré: “Tellement triste d’apprendre que Maxi Jazz est décédé. Faithless était une force emblématique de la musique dance britannique du milieu des années 90 et a touché tant de vies. Tout au long de leur ascension fulgurante vers la gloire, Maxi est resté une âme chaleureuse, cool et amicale – un poète de la musique de danse – des pensées avec sa famille et ses amis RIP.

UB40 a déclaré: “Un gars adorable, encore une fois qui est parti trop tôt, mais enfin Maxi, tu peux dormir un peu. RIP Maxi Big Love UB40.

DJ MistaJam a déclaré: “Je ne l’ai rencontré IRL qu’une seule fois et c’était l’homme le plus gentil avec une telle aura à son sujet. Ses paroles et ses performances ont touché tant d’entre nous et il nous manquera beaucoup. Aime à @thesisterbliss et l’ensemble @déloyal famille. Reposez-vous dans Power Maxi Jazz.

Ritchie Neville, du boys band 5ive, a déclaré : “Nous avons perdu une icône de notre époque.” Il a dit qu’il avait le cœur brisé et que son adolescence avait été bénie “avec l’un des meilleurs airs house de tous les temps”, gracieuseté du musicien. Il a ajouté: «Le temps de dormir la légende. Merci d’avoir inspiré.

Le club de football de Crystal Palace a déclaré qu’il “pleurait la perte d’un musicien légendaire”, ajoutant que l’équipe “se rendrait à Faithless le lendemain de Noël en hommage”.