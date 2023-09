Max vient d’ajouter 7 émissions AMC+ à sa plateforme pour les deux prochains mois

Les abonnés Max auront deux mois pour essayer certains des meilleurs contenus d’AMC.

Le service de streaming a annoncé la semaine dernière qu’il s’associerait à AMC Plus pour proposer une poignée des meilleures émissions du réseau sur sa plate-forme pour une durée limitée.

À partir de ce week-end, plus d’une demi-douzaine d’émissions AMC ont été diffusées sur Max, où elles seront disponibles en streaming pendant 60 jours jusqu’à Halloween.

« Cet accord promotionnel avec Warner Bros. Discovery est une formidable opportunité de proposer certaines de nos émissions les plus populaires et les plus acclamées par la critique à des millions d’abonnés Max aux États-Unis pendant deux mois complets », a déclaré Dan McDermott, président du divertissement d’AMC Networks, dans un communiqué. la semaine dernière.

Comme CNBC l’a précédemment rapporté, le partenariat visera à la fois à accroître la notoriété des émissions d’AMC Networks et à soutenir la bibliothèque de streaming de Max, car la grève des scénaristes et des acteurs a interrompu la production à Hollywood.

Les émissions AMC Plus sur Max ne seront accompagnées d’aucune publicité, même si vous ne payez pas pour le niveau sans publicité de Max.

Pour trouver les émissions, vous pouvez rechercher leurs titres ou faire défiler jusqu’à ce que vous atteigniez le rail de marque « AMC+ Picks on Max » dans l’application Max.

Les meilleurs titres comme « Breaking Bad » et « Halt and Catch Fire » ne parviendront pas à Max, mais les émissions récentes de grande envergure le feront.

Voici la liste complète des programmes qui migreront d’AMC Plus vers Max au cours des deux prochains mois.

« Fear the Walking Dead » (saisons 1 à 7)

« Entretien d’Anne Rice avec le vampire » (Saison 1)

« Vents sombres » (Saison 1)

« Gangs of London » (saisons 1-2)

« Roulez avec Norman Reedus » (saisons 1 à 5)

« Une découverte des sorcières » (saisons 1 à 3)

« Tuer Eve » (saisons 1 à 4)

