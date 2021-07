Max Verstappen vise un triomphe ‘Knockout’ à Silverstone

Max Verstappen et son équipe Red Bull chercheront un triomphe potentiellement décisif sur les champions en titre Mercedes et le héros à domicile Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de ce week-end, qui propose une nouvelle forme de qualification.

Après avoir réussi son premier tour du chapeau de victoires successives pour prendre 32 points d’avance sur le septuple champion Hamilton, le Néerlandais de 23 ans est dans une forme impérieuse.

Red Bull se délecte de cinq victoires consécutives pour mener les deux championnats après neuf courses.

Mais il reconnaît que Hamilton, 36 ans, reste une force redoutable, surtout à domicile à Silverstone.

Le Britannique a remporté un record à sept reprises sur l’ancien aérodrome de guerre souvent balayé par le vent dans le centre de l’Angleterre, où une foule de 140 000 personnes est attendue dimanche.

Ce sera la plus grande participation à un événement sportif en Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie de Covid-19.

« J’ai un grand respect pour Lewis et nous ne prenons rien pour acquis », a déclaré Verstappen.

« Nous prenons chaque course une par une, mais, bien sûr, j’espère sortir de la course avec 29 points. »

Normalement, ce serait un maximum de 25 points pour une victoire et un pour le tour le plus rapide.

Des points supplémentaires sont proposés ce week-end via ‘The Sprint’ qui est utilisé pour la première fois comme alternative aux qualifications traditionnelles.

Elle se déroulera samedi après-midi et, comme les qualifications traditionnelles, décidera des positions sur la grille pour la course de 52 tours de dimanche.

Le sprint fait partie d’un format expérimental visant à attirer un public plus jeune, les trois premiers se voyant attribuer respectivement trois, deux et un point.

Ils participeront également à un tour de parade de la victoire et recevront des couronnes « rétro » en hommage à l’histoire du sport.

La course de 100 km sans escale durera environ une demi-heure. Les positions de départ pour ‘The Sprint’ seront décidées par une heure de qualification en trois parties vendredi après-midi, remplaçant les deuxièmes essais libres.

Cela signifie que l’heure d’ouverture des essais libres de vendredi est la seule chance pour l’équipe de trouver une configuration compétitive pour les conditions. D’autres sprints devraient avoir lieu en Italie et lors d’une autre course plus tard dans la saison.

Sous pression

Hamilton et Mercedes subiront une pression aiguë alors qu’ils tenteront d’arrêter leur glissade. L’Anglais est sans victoire en cinq courses depuis le Grand Prix d’Espagne en mai, alors qu’il menait la course au titre.

L’équipe espère que l’introduction éventuelle de mises à jour pourra combler l’écart de performances sur Red Bull.

« Nous attendons une très bonne performance de Mercedes et Lewis », a déclaré le patron de l’équipe Christian Horner.

« Il est à domicile et sera soutenu par la foule, mais si nous pouvons gagner à Silverstone, ce sera une victoire très importante. »

Hamilton a remporté l’épreuve britannique de l’année dernière, mais a été battu par Verstappen lors de la course du « 70e anniversaire » une semaine plus tard, alors que le circuit accueillait deux compétitions successives à huis clos.

La décision d’autoriser une salle comble à assister à la course a assuré l’avenir du circuit, a déclaré le directeur général Stuart Pringle.

« Notre capacité à survivre à Covid était contre nous si nous n’avions pas de foule », a-t-il déclaré. « C’est absolument essentiel. »

Le numéro deux Red Bull Sergio Perez et ses homologues Mercedes Valtteri Bottas et Sergio Perez devraient être en lice, mais de nombreux fans applaudiront le Britannique de 21 ans de McLaren, Lando Norris, qui a été agressé après avoir assisté à la finale Angleterre-Italie de l’Euro 2020 à Wembley.

Norris est le seul homme à avoir marqué des points à chaque course cette année et compte trois podiums. Son compatriote George Russell de Williams est à la recherche des premiers points de son équipe depuis 2019.

Bien qu’il ait été gravement secoué par son expérience, Norris a déclaré qu’il serait « dans la bonne zone » pour profiter de la course devant ses fans à domicile.

« Je suis vraiment impatient d’y être », a-t-il déclaré.

Hamilton, cependant, tirera le plus d’énergie des fans alors qu’il vise à ajouter à son record 100 pole positions et 98 victoires et à réduire le déficit dans sa candidature pour un huitième titre mondial.

