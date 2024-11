Max Verstappen vise la presse britannique avec ses remarques à la conférence du GP du Brésil

Max Verstappen a finalement mis fin à une sécheresse sans victoire de plusieurs mois avec une victoire éclatante depuis la 17e place sur la grille au Grand Prix du Brésil – et il était en pleine forme par la suite.

Après quelques semaines controversées, Verstappen a visé les médias britanniques lors de la conférence de presse d’après-course de la FIA.

Max Verstappen vise la presse britannique après le GP du Brésil

Qualifier la conduite de Max Verstappen au Grand Prix du Brésil de moment déterminant pour le championnat serait peut-être un euphémisme.

Après une séance de qualification frustrante au cours de laquelle il a critiqué la FIA pour avoir été assez lente à agiter un drapeau rouge pour une voiture entrant dans le mur – ce qui a donné à la compétition de Verstappen l’occasion de l’éliminer de la Q2 – le pilote a admis avoir le sentiment qu’il voulait pour « détruire le garage ».

Avec une pénalité de cinq places sur la grille suite à un changement de groupe motopropulseur, Verstappen a dû s’aligner en 17e position sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil.

Après un départ chaotique avec des tours de formation interrompus, un long retard et des pluies croissantes, Verstappen aurait une bataille difficile devant lui pour assurer une arrivée dans les points, sans parler d’une victoire.

Où Max Verstappen se classe parmi les grands de la F1 :

Mais le champion en titre nous a une fois de plus rappelé pourquoi il a été si dominant, dépassant plusieurs voitures dans le premier tour et remportant finalement la victoire à Interlagos.

Il s’agit d’une victoire solide pour un pilote qui n’a pas remporté de Grand Prix depuis plusieurs mois – mais cela a probablement aussi remonté le moral d’un pilote qui a exprimé le sentiment qu’il y avait un « parti pris britannique » influençant son traitement.

Avant le Grand Prix du Brésil, il a déclaré aux médias qu’il n’écoutait pas ces individus de la presse britannique qui cherchent à le critiquer à chaque étape.

Une victoire était exactement ce dont Verstappen avait besoin pour faire taire ces critiques, et il a saisi cette opportunité.

Un Verstappen courageux s’est montré inhabituellement bavard lors de la conférence de presse d’après-course, partageant ses réflexions sur l’importance de cette course pour sa course au championnat, tout en échangeant également des blagues avec ses collègues sur le podium Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Mais à la fin de la conférence, Verstappen a déclaré : « J’ai une petite question ici.

« Je veux dire, j’apprécie que vous soyez tous ici », a-t-il déclaré, faisant référence à la multitude de journalistes brésiliens posant des questions aux publications locales, « mais je ne vois aucune presse britannique.

« Ont-ils dû courir jusqu’à l’aéroport – ou bien ils ne savent pas où se déroule la conférence de presse ?

La question a provoqué un éclat de rire dans le public, avant que le micro ne soit passé à un autre journaliste local désireux de s’adresser aux trois premiers.

