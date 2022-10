Max Verstappen vise la domination de la F1 après son deuxième titre mondial

Max Verstappen a déclaré qu’il était capable de dominer la Formule 1 pendant des années après avoir décroché son deuxième titre mondial consécutif au Grand Prix du Japon dimanche.

Le pilote Red Bull a remporté une course spectaculaire et raccourcie par la pluie à Suzuka et a remporté le championnat lorsque son plus proche rival Charles Leclerc a été relégué au troisième rang par une pénalité de cinq secondes.

Le Néerlandais volant a déclaré que c’était un “sentiment fou” de soulever le trophée pour la deuxième fois – puis s’est fixé pour objectif de diriger le sport pour les années à venir.

“Si j’ai une voiture compétitive, je suis convaincu que nous pouvons continuer comme ça”, a déclaré le pilote de 25 ans, qui a remporté 12 des 18 courses cette saison.

« Cela dépend aussi de ce que la concurrence va proposer. Je crois vraiment en ce groupe et j’espère vraiment que dans les années à venir, nous pourrons remporter beaucoup plus de victoires et potentiellement bien sûr des championnats.

Verstappen n’a été informé qu’il avait conservé son titre au milieu de l’interview télévisée d’après-course, et même le pilote lui-même n’était pas sûr.

Leclerc de Ferrari a franchi la ligne deuxième devant Sergio Perez de Red Bull, mais il a été frappé d’une pénalité après avoir pressé Perez dans la chicane finale et avoir été considéré comme ayant obtenu un avantage en quittant la piste.

“J’ai fait une erreur et j’ai essayé de la minimiser”, a déclaré Leclerc, qui a mené le championnat en début de saison. « Félicitations à Max et Red Bull. Max a été incroyable et c’est un titre pleinement mérité.

Le résultat modifié a donné à Verstappen une avance inattaquable de 113 points sur Perez et n’a fait de lui que le troisième pilote après Michael Schumacher et Sebastian Vettel à décrocher le titre avec quatre courses à perdre.

“On m’a dit que j’étais le champion du monde, nous avons célébré et puis les gens m’ont dit” non, il te manque encore un point “”, a-t-il déclaré à propos de la confusion d’après-course.

“Finalement, nous avions assez de points pour être à nouveau champions du monde.”

Le Grand Prix du Japon a été organisé pour la première fois depuis 2019 à cause de la pandémie, mais la course a démarré de manière chaotique sous une pluie battante.

Leclerc a été plus rapide sur la ligne que le poleman Verstappen, qui a admis avoir pris “un départ terrible”, avant que le Néerlandais ne reprenne la tête avec un dépassement courageux à l’extérieur du premier virage.

“C’était très proche mais c’est ce que les gens aiment voir”, a-t-il déclaré.

Louanges à Hamilton

Carlos Sainz de Ferrari partait en tête-à-queue dans le premier tour et la Williams d’Alex Albon tombait en panne provoquant une voiture de sécurité.

Un drapeau rouge a rapidement suivi et a contraint les pilotes à retourner dans la voie des stands pendant près de deux heures.

Verstappen a repris un départ lancé devant Leclerc et Perez et a prolongé son avance avec facilité une fois que la voiture de sécurité a replongé dans les stands et que les conditions de piste ont commencé à s’améliorer.

“Félicitations à Max, il a fait exactement le travail qu’il devait faire pour remporter son deuxième titre”, a déclaré le septuple champion du monde Lewis Hamilton, que Verstappen a propulsé au championnat il y a un an dans des circonstances controversées.

Verstappen avait 46 points de retard sur Leclerc après trois courses, mais a continué à dominer, remportant 11 des 15 prochains grands prix. Et il a faim de plus.

“Je veux toujours essayer de gagner plus de courses parce qu’avec la voiture que nous avons maintenant, vous devez essayer d’en profiter parce que vous ne savez pas si vous allez avoir ça à nouveau dans les années à venir, ” il a dit.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a rendu hommage. « Portant ce numéro un cette année, il l’a fait avec beaucoup de fierté », a-t-il déclaré.

Le pilote français Pierre Gasly a réagi furieusement après un moment effrayant où il a failli heurter un tracteur sur la piste sous la pluie et la mauvaise visibilité au début de la course.

Gasly d’AlphaTauri a déclaré qu’il aurait pu être tué par le véhicule, qui a été déployé pour récupérer la voiture de Sainz.

Cela a rappelé des souvenirs douloureux de la tragique course de 2014 à Suzuka, lorsqu’un autre pilote français Jules Bianchi est décédé après avoir heurté un véhicule de dépannage dans de mauvaises conditions.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici