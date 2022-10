Max Verstappen vise à battre son coéquipier Sergio Perez et à remporter une victoire record au Mexique

Max Verstappen cherchera un record de fête ce week-end lorsqu’il visera à battre son coéquipier de Red Bull Sergio Perez devant ses fans passionnés lors du Grand Prix du Mexique.

Le champion du monde de 25 ans, dont le triomphe au Texas dimanche dernier a assuré le titre mondial des constructeurs à Red Bull 24 heures après la mort du fondateur et copropriétaire de l’équipe Dieter Mateschitz, vise une 14e victoire sans précédent de la saison.

Il partage actuellement la marque de 13 succès en un an avec deux Allemands, le septuple champion du monde Michael Schumacher et Sebastian Vettel, mais sait qu’une autre victoire, en particulier aux dépens de Perez, pourrait anéantir une fête célèbre.

Coupe du monde T20 2022 : Couverture complète | Horaire | Résultats | Tableau des points | Galerie

Le populaire Mexicain, qui a gagné deux fois pour Red Bull cette saison – dans les rues de Monaco et de Singapour – aimerait bien en remporter un troisième, et sa première tant attendue à domicile, mais accepte que ce ne sera pas facile.

Il a dit qu’il savait que Verstappen devrait courir et courra pour gagner même si le concours est un caoutchouc mort en ce qui concerne les deux principaux championnats de Red Bull, dont les propres célébrations pourraient être mises en sourdine lorsque la punition pour leurs dépenses excessives en 2021 sera finalement annoncée.

“Je ne veux rien recevoir”, a-t-il déclaré. « J’ai tout accompli sans dons depuis tant d’années maintenant et, à la fin, je n’y pense plus.

“C’est mon travail. J’y pense et je veux être parfait ce week-end et viser la victoire.

Il a rejeté les suggestions selon lesquelles Verstappen pourrait le rembourser pour son rôle dans le maintien de Lewis Hamilton à Abu Dhabi l’année dernière, lorsque Verstappen a remporté son premier titre mondial controversé dans le dernier tour.

Cliquez ici pour les dernières histoires de football sur News18

“En fin de compte, je pense que c’est juste normal. Nous voulons tous gagner », a déclaré Perez.

“S’il y a une situation où c’est différent, qu’il y a un type d’aide différent, je ne doute pas qu’il le fera comme je l’ai fait avec lui dans le passé.”

Verstappen, dans une forme somptueuse, a indiqué que pour lui, c’est une autre course à gagner.

“Eh bien, il sait ce qu’il doit faire pour terminer deuxième – il doit terminer devant Charles (Leclerc)”, a-t-il déclaré.

“En tant qu’équipe, nous essayons toujours d’être premier et deuxième et, en tant que pilote, je veux gagner plus de courses.”

– Bataille pour la seconde –

Fierté personnelle et nationale mise à part, Perez se bat également pour terminer deuxième derrière Verstappen au championnat des pilotes.

Il est troisième, deux points derrière Leclerc de Ferrari, devant la perspective grésillante de dimanche à l’Autodromo Hermanos Rodriguez où il a terminé troisième dans une finition tendue derrière Verstappen et Hamilton l’année dernière.

Le circuit, à une altitude de 2 240 mètres, offre invariablement des courses passionnantes et mémorables, l’air raréfié défiant les exigences de refroidissement des moteurs et des freins des voitures et impactant la puissance et les niveaux d’appui.

Mercedes, montrant des signes de réduction de l’écart derrière Red Bull, pourrait introduire et piloter un nouveau design d’aileron avant qui a fait sensation le week-end dernier et a conduit à un “échange” de vues avec les stewards.

Le directeur de l’ingénierie au sol, Andrew Shovlin, a expliqué que l’équipe n’avait pas suffisamment de pièces pour deux voitures à Austin.

“Nous avons plus de ces pièces disponibles au Mexique”, a-t-il déclaré. “Donc, nous allons l’exécuter vendredi, vérifier que tout fonctionne comme prévu et le plan à ce stade est de piloter cette aile.”

Les Silver Arrows, détrônés de champion par Red Bull après huit titres successifs, espèrent bien terminer la saison.

Hamilton est actuellement sans victoire dans une campagne pour la première fois alors qu’il cherche à prolonger son total record de 103 victoires.

Après le Mexique, il a deux autres opportunités au Brésil et à Abu Dhabi, où la saison se termine le mois prochain, mais un troisième triomphe au Mexique, où Verstappen a gagné trois fois, serait satisfaisant – à défaut d’être populaire auprès des locaux.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici