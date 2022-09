Max Verstappen triomphe pour sceller la 10e victoire et prolonger l’avance

Le leader du championnat de Formule 1, Max Verstappen, a effectué un redémarrage rapide de la voiture de sécurité pour remporter le Grand Prix des Pays-Bas dimanche devant 100 000 fans en adoration, et remporter quatre victoires consécutives pour la première fois de sa carrière en F1.

La 10e victoire de Verstappen a égalé son total de l’année dernière et le pilote Red Bull a prolongé son avance au championnat à 109 points. Avec sept courses à disputer, un deuxième titre consécutif semble de plus en plus probable alors que ses adversaires – Charles Leclerc de Ferrari et son coéquipier Sergio Perez en deuxième position – continuent de reculer.

George Russell a terminé deuxième pour Mercedes devant Leclerc, Lewis Hamilton passant du premier au quatrième.

Verstappen semblait sur la voie de la victoire lorsqu’une voiture de sécurité est sortie au 56e tour, après la coupure du moteur de l’Alfa Romeo de Valtteri Bottas.

Verstappen a changé de pneus et était derrière la Mercedes du leader Hamilton avec 12 tours à faire.

Mais Hamilton était sur un pneu moyen plus lent et Verstappen sur les tendres plus rapides a laissé le pilote britannique à peu près un canard assis, un peu comme lorsqu’il a perdu le titre contre Verstappen lors du GP d’Abu Dhabi de fin de saison l’année dernière.

Hamilton a mal évalué son redémarrage et Verstappen l’a tout de suite dépassé pour provoquer un énorme rugissement de l’armée orange. Le Néerlandais a également pris un point supplémentaire pour le tour le plus rapide.

Un Hamilton en colère s’en est pris à son équipe, utilisant un juron à la radio pour leur dire qu’il n’était pas content de ne pas échanger de nouveaux pneus sous la voiture de sécurité, alors que Russell l’avait fait.

Hamilton a semblé freiner tard lorsque Russell l’a dépassé et ils ont failli entrer en collision. Hamilton ne pouvait plus contenir sa rage et a déclenché une autre diatribe pleine de jurons.

La situation a empiré lorsque Leclerc a dépassé Hamilton pour passer à la troisième place lors d’une journée autrement médiocre pour une équipe Ferrari incapable de supprimer les erreurs les plus élémentaires.

Leclerc est parti de la deuxième place devant Carlos Sainz Jr. en troisième. Sainz a franchi la ligne en huitième position et a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour une sortie dangereuse dans la voie des stands.

Plus tôt dans la course, Ferrari a bâclé le changement de pneu de Sainz au 15e tour – prenant 13 secondes – dans une saison d’incidents bizarres.

Cette fois, les pneus n’étaient même pas prêts.

“Oh mon Dieu”, a déclaré un Sainz stupéfait.

