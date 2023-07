Max Verstappen termine en tête du GP Sprint d’Autriche, son coéquipier Sergio Perez à la deuxième place

Le champion en titre de Formule 1 Max Verstappen a poursuivi sa forme dominante en remportant le sprint du Grand Prix d’Autriche samedi pour étendre son avance au championnat sur son coéquipier Red Bull Sergio Perez à 70 points.

C’était la cinquième victoire consécutive de Verstappen en incluant les quatre dernières courses du Grand Prix. Verstappen entame la course complète depuis la pole position dimanche alors qu’il visera une 42e victoire en GP en carrière.

Verstappen a récolté huit points au sprint – qu’il a également remporté ici l’année dernière – et Perez en a obtenu sept pour avoir terminé deuxième. Carlos Sainz Jr. de Ferrari a récolté six points avec la troisième place au sprint de 24 tours. La promenade Lance d’Aston Martin a pris la quatrième place (cinq points) devant son coéquipier Fernando Alonso (quatre points), le pilote Haas Nico Hulkenberg (trois points), Esteban Ocon d’Alpine (deux) et le pilote Mercedes George Russell (un).

Dans des conditions humides et pluvieuses sur la piste de Spielberg, Perez a dépassé Verstappen au départ.

« Le départ n’était pas idéal », a déclaré Verstappen. « Un peu de patinage de roue. »

Après que Verstappen et Perez se soient presque heurtés, Perez est ensuite retombé à la troisième place derrière Hulkenberg et Verstappen, qui ont repris la tête.

« Nous aurions pu avoir un très gros shunt », a déclaré Verstappen à la radio de l’équipe à propos du quasi-accident avec Perez. « Nous devons en discuter. »

C’est exactement ce qu’ils ont fait, purifiant l’air quelques instants après être sortis de leurs voitures. Verstappen a déclaré qu’ils avaient discuté de la question « comme des êtres humains » pendant quelques minutes et que ce n’était pas grave.

« Nous en avons parlé et tout va bien », a déclaré Verstappen. « Nous n’avons pas besoin d’en faire une grande histoire. … C’est bon. »

Avec l’assèchement de la piste, Russell a été le premier à changer ses pneus pour pluie pour des pneus plus rapides au 16e tour, suivi de son coéquipier Lewis Hamilton et Hulkenberg.

Leclerc, parti neuvième après avoir écopé d’une pénalité de trois places sur la grille, est passé tardivement aux pneus moyens mais s’est classé 12e.

Verstappen s’est également qualifié pour le sprint à la première place.

Le format de qualification raccourci – connu en F1 sous le nom de «fusillade de sprint» – a établi la grille de la course de sprint, où Hamilton est parti de la 18e place après avoir été éliminé de la première partie des qualifications. Hamilton avait l’air pensif en retraversant le paddock pour rejoindre son garage Mercedes.

Il s’est classé 10e au sprint. Le GP d’Autriche est le deuxième des six événements de F1 avec un format comprenant une course de sprint le samedi. Perez a remporté la course de sprint en Azerbaïdjan.

Verstappen et d’autres pilotes ont été agacés par les commissaires de course vendredi pour avoir été trop stricts quant au respect des limites de piste lors des qualifications pour la course de dimanche, où Verstappen part de la pole devant Leclerc et Sainz.

HOMMAGES À FERNLEY

Le président de la F1, Stefano Domenicali, a rendu hommage à Bob Fernley, l’ancien directeur adjoint de l’équipe Force India, décédé à l’âge de 70 ans. Sa mort a été annoncée par la F1 vendredi soir. Aucun autre détail n’a été donné.

« Il était une partie si importante de la Formule 1 et son amour et sa passion pour le sport vivront pour toujours », a déclaré Domenicali.

Fernley a travaillé brièvement avec McLaren en tant que président de son projet de retour Indianapolis 500 jusqu’à ce qu’il soit licencié en 2019 lorsque Fernando Alonso n’a pas réussi à se qualifier. Il a remplacé Domenicali en tant que président de la Commission monoplace de la FIA de 2020 à 2022.

Le pilote alpin Esteban Ocon, qui a rejoint Force India en 2017, a qualifié Fernley de « personne formidable et de leader » sur Twitter.

Fernley a quitté l’équipe lorsqu’elle a été vendue au milliardaire canadien Lawrence Stroll en août 2018. Stroll a d’abord changé le nom de l’équipe en Racing Point, puis en Aston Martin.

