Max Verstappen se qualifie de “Long Shot” pour décrocher le titre à Singapour

Max Verstappen a déclaré jeudi qu’il pensait qu’il était “très loin” de conserver son championnat du monde de Formule 1 lors du Grand Prix de Singapour ce week-end, même si c’est mathématiquement possible.

Le pilote Red Bull Verstappen, qui fêtera ses 25 ans vendredi, s’enfuit avec la bataille pour le titre mais doit gagner la course de dimanche et dépendre ensuite de l’échec de ses rivaux les plus proches, sinon le combat se poursuivra au Japon la semaine suivante.

“Je ne pense pas vraiment au championnat”, a déclaré le Néerlandais dominant, qui a remporté 11 des 16 courses en 2022 et les cinq dernières d’affilée.

“C’est assez long et je veux juste profiter du week-end et bien sûr essayer de le gagner”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“J’ai besoin de beaucoup de chance pour que cela se produise ici, donc je ne compte pas vraiment dessus.”

Verstappen a admis qu’il connaissait le scénario nécessaire pour lui assurer des championnats consécutifs.

“Je dois gagner et Checo (coéquipier de Red Bull Sergio Perez) doit terminer quatrième ou moins et Charles (Leclerc de Ferrari) huitième ou moins.

“Donc, je veux dire que c’est un peu irréaliste que cela se produise, donc je n’y pense pas vraiment”, a-t-il déclaré.

Verstappen a déclaré qu’il était plus préoccupé par le rythme d’un tour du Red Bull à Singapour, où la qualification en pole position est cruciale sur une piste où il est presque impossible de dépasser.

« Nous devons vraiment nous concentrer sur un tour. Cette année, nous n’avons jamais vraiment été incroyables sur un tour », a-t-il déclaré.

“Nous avons toujours été bons en course, mais ici, nous savons que la performance sur un tour est très importante.”

Verstappen n’a jamais remporté la spectaculaire course nocturne de Singapour, qui revient au calendrier pour la première fois depuis 2019 à cause de Covid.

La nature du circuit du centre-ville et la chaleur et l’humidité tropicales de Singapour en font le lieu le plus exigeant du calendrier, à la fois physiquement et mentalement.

Chaque course du Grand Prix de Singapour a comporté une voiture de sécurité et la course nécessite d’énormes pouvoirs de concentration.

Il n’y a pas de longues lignes droites pour donner une pause aux conducteurs et des murs en béton bordent le tarmac cahoteux prêts à punir la moindre erreur.

“Nous ne sommes pas allés à Singapour depuis un moment, il sera donc intéressant de voir comment la piste a évolué”, a déclaré Verstappen, qui a une avance de 116 points sur Leclerc après sa victoire au Grand Prix d’Italie il y a trois semaines.

Il a 125 points d’avance sur Perez, troisième.

Il doit étendre son avance à 138 points d’ici le drapeau à damier de dimanche pour assurer la première victoire au championnat depuis que Michael Schumacher a remporté en 2002 avec six GP restants.

Verstappen a besoin de deux victoires supplémentaires pour égaler la marque de 13 en une seule saison détenue conjointement par Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013).

“Ce sera bien si nous l’obtenons”, a déclaré Verstappen. « Mais pour moi personnellement, ce n’est pas quelque chose. C’est bien ce qu’on a fait ces dernières courses mais je n’y pense plus.

“Je me concentre juste sur ce que nous devons faire ici.”

