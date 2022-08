Max Verstappen s’attend à ce qu’il soit plus difficile de dominer à domicile

Max Verstappen quitte la Belgique pour son Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort ce week-end avec un ressort dans sa démarche, même s’il s’attend à être moins dominant qu’il ne l’était à Spa dimanche dernier.

Le leader du championnat de Formule 1 de Red Bull a remporté les deux dernières courses depuis le bas de la grille de départ – 10e en Hongrie, 14e en Belgique – et voudra continuer la course depuis le devant de la grille cette fois.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Avec un écart de 93 points sur son coéquipier mexicain Sergio Perez et un avantage de 98 sur Charles Leclerc de Ferrari qui reste son véritable rival le plus proche, Verstappen est détendu et se dirige vers un deuxième titre.

Ce week-end sera sa première course à domicile en tant que champion du monde, il y a donc de quoi commencer la fête avec le circuit également à pleine capacité après une foule limitée l’année dernière en raison des restrictions pandémiques.

“Il y a beaucoup plus d’appuis requis sur la piste de Zandvoort (que de Spa), il sera donc plus difficile pour nous d’être dominants, je m’attends à ce que Ferrari soit forte là-bas”, a déclaré Verstappen avant la 15e course de la saison de 22 manches.

« Je veux bien sûr un bon résultat mais c’est important de toujours marquer des points. Je vais juste profiter du week-end avec tous les fans, ça va être assez fou.

FÊTE MASSIVE

Verstappen a déclenché une énorme fête lorsqu’il a remporté de la pole à Zandvoort l’année dernière, le premier Grand Prix des Pays-Bas depuis 1985.

Il revient sur une séquence de succès avec neuf victoires cette saison et poursuit sa quatrième consécutive.

Une 10e victoire égalerait son total de toute l’année dernière et le pilote néerlandais est en passe de battre le record de 13 en une saison détenue conjointement par les Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré après le doublé de son équipe à Spa que les caractéristiques du circuit jouaient un grand rôle dans l’avantage de la performance.

Zandvoort n’est pas facile pour les dépassements et, avec les derniers virages relevés, il est beaucoup plus important de se qualifier en haut de la grille, même s’il y a toujours le risque qu’une voiture de sécurité vienne aggraver les choses.

Ferrari a besoin d’un coup de pouce moral et gagner devant l’armée orange de Verstappen dans la deuxième partie d’un triple en-tête les préparerait pour le circuit italien de Monza la semaine prochaine.

« Zandvoort devrait être une meilleure piste pour nous. Monza devrait avoir l’avantage sur Red Bull là-bas, mais nous essaierons de gagner à Zandvoort », a déclaré l’Espagnol Carlos Sainz, qui a terminé troisième à Spa après être parti en pole position.

Mercedes, loin du rythme des qualifications à Spa, cherchera également à rebondir sur un circuit où l’équipe a terminé deuxième et troisième l’année dernière avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, désormais décédé.

La voiture de Hamilton a pris un gros coup à Spa après qu’une collision au premier tour avec l’Alpine de Fernando Alonso l’ait envoyée haut dans les airs avant de s’écraser, et des points d’interrogation subsistent sur d’éventuelles pénalités.

“Il ira bien, il sera de retour dans les combats de Zandvoort”, a déclaré le directeur de la stratégie de l’équipe, James Vowles.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici