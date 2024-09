Max Verstappen sanctionné par la FIA

Max Verstappen est devenu le premier pilote à être puni par les commissaires sportifs pour avoir juré, alors que la FIA cherche à lutter contre le langage grossier.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré à l’approche de Singapour que l’instance sportive chercherait à limiter la quantité de jurons diffusés et qu’elle s’en était prise à Verstappen.

Max Verstappen convoqué par les commissaires pour avoir enfreint la règle de la FIA en matière de jurons

Verstappen, l’un des pilotes au langage le plus coloré de tous, est devenu le premier à être interpellé sur le changement de règle après avoir déclaré que « la voiture était foutue » lors de la conférence de presse de jeudi.

L’animateur Tom Clarkson lui a rappelé de surveiller son langage avant de faire remarquer plus tard que les conducteurs ne sont pas des enfants.

Mais la FIA n’a pas accepté cela et l’a convoqué sous le vague prétexte d’un dépassement de la règle de « toute mauvaise conduite ».

Ils ont maintenant constaté qu’il avait enfreint la règle et lui ont dit qu’il devait effectuer « des travaux d’intérêt public ».

« Il est de la politique de la FIA de s’assurer que le langage utilisé dans ses forums publics, tels que les conférences de presse, répond aux normes généralement acceptées pour tous les publics et toutes les diffusions », peut-on lire dans le raisonnement.

« Cela est particulièrement vrai pour les déclarations des participants aux Championnats du monde, qui sont ainsi des modèles à suivre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du sport. Cela est clairement indiqué dans les règlements de la FIA et a été renforcé par les cas précédents portés devant les commissaires sportifs de Formule 1, notamment à Las Vegas en 2023.

« Les commissaires ont examiné la transcription de la conférence de presse des pilotes de la FIA de jeudi à Singapour et Max Verstappen, pilote de la voiture 1, a utilisé un langage pour décrire sa voiture lors de l’événement en Azerbaïdjan qui est généralement considéré comme « grossier, impoli » ou susceptible de « provoquer une offense ». [sic] » et n’est pas considéré comme apte à la diffusion.

« Il s’agit d’une « mauvaise conduite » telle que définie à l’article 20 du Code sportif international et constitue une violation de l’article 12.2.1.k.

« Les commissaires ont noté que le langage utilisé n’était pas destiné à quelqu’un ou à un groupe. Convoqué par les commissaires, le chauffeur a expliqué que le mot utilisé était courant dans le langage courant car il l’avait appris, l’anglais n’étant pas sa langue maternelle.

« Bien que les commissaires reconnaissent que cela puisse être vrai, il est important que les modèles apprennent à être attentifs lorsqu’ils s’expriment dans des forums publics, en particulier lorsqu’ils ne sont pas soumis à une pression particulière. Verstappen s’est excusé pour son comportement.

« Les commissaires sportifs notent que des amendes importantes ont été infligées pour des propos offensants ou dirigés contre des groupes spécifiques. Ce n’est pas le cas ici. Mais, comme ce sujet a déjà été soulevé et est bien connu des concurrents, les commissaires sportifs ont décidé d’ordonner une pénalité plus importante que précédemment et que Verstappen soit « obligé d’accomplir un travail d’intérêt public » (art. 12.4.1.d du Code sportif international), en coordination avec le Secrétaire général du sport de la FIA. Il est rappelé aux concurrents qu’ils ont le droit de faire appel de certaines décisions des commissaires sportifs, conformément à l’article 15 du Code sportif international de la FIA et au chapitre 4 du Règlement judiciaire et disciplinaire de la FIA, dans les délais applicables.

Verstappen et un représentant de l’équipe ont rencontré les commissaires à 19 heures, heure de la piste, pour discuter de l’incident.

Lors de la préparation, Ben Sulayem a déclaré que les pilotes de F1 ne devraient pas être comme des « rappeurs », ce que Lewis Hamilton a décrit comme une déclaration comportant un « élément racial ».

« Je veux dire, nous devons faire la différence entre notre sport – le sport automobile – et la musique rap », a déclaré Ben Sulayem. Sport automobile.

« Nous ne sommes pas des rappeurs, vous savez. Ils disent le mot F combien de fois par minute ? Nous ne sommes pas là. C’est eux et nous sommes [us].”

L’article 12.2.1.k du Code Sportif International de la FIA stipulait auparavant qu’il s’agissait de « toute mauvaise conduite envers, mais sans s’y limiter : les titulaires de licence, les officiels, les dirigeants ou les membres du personnel de la FIA, les membres du personnel de l’organisateur ou du promoteur, les membres du personnel des concurrents, les fournisseurs de produits ou de services (ou les entrepreneurs ou sous-traitants de) l’une des parties énumérées ci-dessus ; les responsables du contrôle du dopage ou toute autre personne impliquée dans ». Cependant, il est désormais simplement écrit « Toute mauvaise conduite ».

