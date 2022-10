Max Verstappen repousse la paire Mercedes pour prendre la pole

Le pilote Red Bull Max Verstappen a pris la pole position sur la paire Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton lors d’une séance de qualification palpitante pour le Grand Prix du Mexique samedi soir.

Hamilton a mené la première période de qualification (Q1) et a répété l’exploit en Q2, mais sa première course Q3 a été annulée pour les limites de la piste, ce qui signifie que Verstappen a détenu une pole provisoire sur Russell.

Une dernière course en vol a vu Verstappen s’améliorer à nouveau, cette fois à une référence de 1: 17,775 secondes, pour laisser Russell deuxième de 0,304 s – car il avait son dernier run marqué pour les limites de piste – et Hamilton encore 0,005 s en position 3. (P3).

Le favori local Sergio Perez (Red Bull) s’est qualifié quatrième, à 0,353 seconde du rythme, et Carlos Sainz (Ferrari) a pris la cinquième place – à plus d’une demi-seconde de la pole.

Valtteri Bottas a partagé les Ferrari, le pilote Alfa Romeo prenant la sixième place devant Charles Leclerc, tandis que Lando Norris s’est qualifié huitième pour McLaren. Les Alpines se sont alignées neuvième et 10e, Fernando Alonso devant Esteban Ocon pour sceller la bataille de qualification intra-équipe.

Verstappen devra se préparer pour une bagarre avec la paire Mercedes de Russell et Hamilton et le champion du monde a admis qu’il avait du mal à entrer dans un rythme avant son effort de pole position.

“Je pense que chaque séance s’est un peu améliorée et, en Q3, nous avons finalement pu pousser un peu plus avec la voiture et (réaliser) deux tours décents”, a déclaré Verstappen à formula1.com.

“Je suis très content, car ici, pour moi du moins, il est très difficile de boucler un tour – c’est toujours très faible en adhérence. Il y a quelques vibreurs qu’il faut parfaitement franchir pour gagner du temps, donc ce n’est certainement pas la plus facile des qualifications (sessions) — c’est la même chose avec l’échauffement des pneus. Mais il semble qu’au troisième trimestre, nous l’avions sous contrôle.

Verstappen cherchera à remporter quatre victoires sur cinq courses au Mexique dimanche, après y avoir remporté la victoire en 2017, 2018 et 2021 – l’événement de 2020 a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

Sur ses chances de gardant Russell et Hamilton à distance, Verstappen a déclaré: «J’ai commencé partout sauf la pole ici, et nous avons gagné les courses! Il est toujours important d’avoir un bon départ ici. Je pense que notre vitesse de pointe n’est pas trop mauvaise à défendre, du moins avec des gens qui sont dans le repêchage, donc nous devons juste nous concentrer là-dessus. Je pense que si nous avons un bon rythme de course, ce sera un bon combat (pour la victoire). Bien sûr, nous essaierons de garder une longueur d’avance (sur Russell et Hamilton) dans le virage 1. »

