Max Verstappen répond à Nico Rosberg après le GP du Portugal et explique la «  confiance  » de Lewis Hamilton

Max Verstappen a estimé qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour chasser Lewis Hamilton, mais n’avait pas le rythme pour dépasser la Mercedes.

Max Verstappen a répondu aux commentaires de Nico Rosberg sur « la qualité » de Lewis Hamilton, tout en expliquant que c’est « vraiment cool » que les deux rivaux de F1 2021 se « font confiance » après une autre bataille fougueuse mais juste de roue à roue au GP du Portugal.

Hamilton, après avoir glissé à la troisième place tôt dans la course de dimanche de Portimao, a capitalisé sur une petite erreur de Verstappen pour dépasser le Red Bull, avant qu’un passage similaire sur Valtteri Bottas ne l’aide à se diriger vers une deuxième victoire en 2021 en trois.

Par la suite, le spécialiste de Sky Sports F1, Rosberg, a salué une course «phénoménale» de Hamilton – son ancien coéquipier et féroce rival au titre – tout en déclarant: «Je suis un peu amusé parce que Max Verstappen commence à comprendre de mieux en mieux à quel point Lewis Hamilton est.

« Il doit faire tout ce qui est parfait pour le battre au championnat et pour le moment, c’est deux contre un contre Lewis. »

Karun Chandhok était au SkyPad pour analyser la bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Portimao.

Verstappen, qui a scellé la deuxième place et a maintenant huit points de retard sur Hamilton au classement, a répondu lors de la conférence de presse d’après-course.

« Je n’ai pas besoin de Nico pour me faire comprendre à quel point Lewis est bon », a-t-il déclaré. « Je sais qu’il est très bon, sinon vous ne gagnez pas autant de championnats. »

La « confiance » et le « respect » de Verstappen et Hamilton

Ils sont allés roue après roue pour la victoire à la fin du GP de Bahreïn. Ils ont pris contact dès le premier tour à Imola. Et dimanche, Hamilton et Verstappen ont été impliqués dans un autre duel face à face en piste.

Cette fois, Hamilton est sorti vainqueur car, après avoir été dépassé par Verstappen suite au redémarrage de Safety Car, il a profité d’une erreur de Verstappen pour le dépasser en DRS quelques virages plus tard.

Excellent mouvement du Red Bull à l'extérieur du virage 1 après avoir fait une belle course sur la deuxième Mercedes.

Lewis Hamilton revient sur Max Verstappen alors qu'il ramène sa Mercedes à la deuxième place.

Les deux batailles étaient nettes, les protagonistes du titre du début de 2021 expliquant à quel point ils se respectaient.

« Ouais, ça a été vraiment cool », a déclaré Verstappen. «Surtout quand vous faites la course avec un pilote, quand vous savez que vous pouvez aller à la limite absolue, je suppose que vous pouvez vous faire confiance pour simplement courir très fort.

« Je pense que c’est toujours vraiment sympa parce que vous pouvez voir dans les trois courses … ça a été très proche les uns des autres mais prévisible. Lewis n’a jamais eu quelque chose comme » oh, nous allons s’écraser « ou quelque chose comme ça. confiance totale en Lewis que nous nous accordons tous suffisamment d’espace. «

Karun Chandhok explique pourquoi le tour le plus rapide de Max Verstappen a été supprimé lors de la dernière tournée du Grand Prix du Portugal.

Hamilton a dit dans le passé comment il traitait Verstappen différemment dans le combat roue à roue, mais le septuple champion du monde était d’accord avec son jeune rival dimanche.

« Je pense que c’est naturellement une question de respect et je pense à la fois très, très difficile mais juste et je pense que c’est ce qui fait de grands pilotes de course et de grands pilotes de course », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous continuerons à le garder propre et à le garder à l’écart, mais je ne pense pas qu’aucun de nous deux ait un plan pour se rapprocher plus que nous ne l’avons été. »