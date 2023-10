Max Verstappen remporte un troisième titre historique consécutif en Formule 1 au Qatar

Max Verstappen a décroché samedi son troisième titre mondial consécutif en terminant deuxième derrière la recrue Oscar Piastri dans une course de sprint remplie d’incidents au Grand Prix du Qatar, qualifiant son succès de « fantastique ».

Il s’agit d’une belle première victoire en Formule 1 pour l’Australien Piastri, 22 ans, mais son exploit a été éclipsé par celui de Verstappen, le Néerlandais n’ayant eu besoin que de trois points pour remporter le titre.

Son seul rival et coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, a été impliqué dans un accident et a abandonné, faisant de lui le premier « champion du samedi » depuis Nelson Piquet, père de sa petite amie Kelly, en Afrique du Sud en 1983.

« Je ne sais pas quoi dire. Année incroyable. Merci de m’avoir fourni une telle voiture. Cela a été un plaisir jusqu’à présent cette année », a déclaré Verstappen, 26 ans, à son équipe sur l’autoradio.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a décrit le Néerlandais comme « phénoménal » et « hors de ce monde ».

La victoire de Piastri était la première de McLaren depuis que Daniel Ricciardo a triomphé pour eux au Grand Prix d’Italie 2021 et ce n’était que la deuxième fois cette saison que Red Bull était battu.

Verstappen a remporté le titre à six courses de la fin de la saison, soit la plus grande marge depuis 2002, lorsque Michael Schumacher était champion chez Ferrari.

Sa victoire au titre lui a permis de rejoindre un club rare pour trois fois champions aux côtés de Jack Brabham, Niki Lauda, ​​Nelson Piquet, Ayrton Senna et Jackie Stewart – et un groupe encore plus élitiste de ceux qui ont remporté trois fois de suite, Juan Manuel Fangio. , Schumacher, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

«Cela a été un sentiment fantastique et ce fut une année fantastique. Nous avons fait de belles courses et je suis très fier du travail de l’équipe et c’est tellement agréable de faire partie de ce groupe de personnes. Gagner trois fois est incroyable », a ajouté Verstappen.

⭐⭐⭐Quelle année incroyable ! C’est incroyable de faire partie de cette équipe, @redbullracing Merci à tout le monde sur la piste et à l’usine pour tous les efforts déployés cette année pour y parvenir, nous pouvons tous être très fiers. Être triple champion du monde… pic.twitter.com/b1VmK1rO9H -Max Verstappen (@Max33Verstappen) 7 octobre 2023

Il a déclaré qu’il n’avait aucun record en vue comme objectif, mais qu’il voulait continuer à courir et à gagner.

« Nous allons continuer à pousser et à faire de notre mieux. »

Verstappen, qui prendra le départ du Grand Prix du Qatar dimanche depuis la pole position, possède une avance inattaquable de 184 points avec six courses à disputer dans la saison.

Piastri a déclaré : « Je suis très heureux mais c’était une course stressante. Nous avons fait un excellent travail.

Son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, est arrivé troisième devant George Russell et Hamilton de Mercedes, tandis que les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc étaient sixième et septième.

Alex Albon de Williams a terminé huitième, le double champion Fernando Alonso d’Aston Martin neuvième et Pierre Gasly d’Alpine 10e.

