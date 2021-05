Max Verstappen remporte les essais finaux alors que Mick Schumacher s’écrase

Mick Schumacher a écrasé sa voiture Haas lors de la troisième séance d’essais du Grand Prix de Monaco samedi, forçant la séance à être signalée par le drapeau rouge avec Max Verstappen de Red Bull en tête des feuilles de temps. Schumacher, dont le père Michael a été cinq fois vainqueur de Monaco, n’a pas été blessé dans l’accident qui a donné aux mécaniciens de son équipe une bataille contre la montre malvenue pour faire réparer sa voiture à temps pour les qualifications à 1300GMT. Le Verstappen de Red Bull a été 0.047sec plus rapide que la Ferrari de Carlos Sainz avec Charles Leclerc dans l’autre Ferrari troisième pour faire suite à leur performance encourageante lors des essais de jeudi.

Le champion du monde Mercedes Lewis Hamilton est en septième position, à 0,726s de Verstappen, n’ayant pas eu la chance de faire un tour rapide avant le crash de fin de session.

Hamilton mène Verstappen de 14 points au classement des pilotes avant cette cinquième étape emblématique de la saison.

Le circuit routier étroit et impitoyable rendant les dépassements difficiles – la course de 2003 était tristement célèbre pour ne pas avoir dépassé une voiture pendant toute la course – une bonne performance de qualification est essentielle.

Schumacher quant à lui n’oubliera pas son premier week-end à Monaco à la hâte pour toutes les mauvaises raisons après avoir surviré à la sortie de Casino Square pour percer les barrières, déchirant toute l’aile arrière gauche de sa voiture.

Schumacher, qui en est à sa première saison en Formule 1, est reparti indemne alors que la séance était arrêtée à moins de deux minutes de la fin.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici