Max Verstappen remporte le troisième championnat du monde de F1 consécutif alors qu’Oscar Piastri remporte le Grand Prix Sprint du Qatar

Max Verstappen a été sacré champion du monde après la chute de son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez, en Sprint.

Max Verstappen a scellé un troisième championnat du monde de Formule 1 consécutif en terminant deuxième derrière Oscar Piastri lors du Grand Prix Sprint du Qatar samedi.

Devenant le 11ème pilote à atteindre au moins trois titres et seulement le cinquième à remporter un triplé de titres consécutifs, le triomphe de Verstappen a été confirmé lorsque son coéquipier Red Bull et challenger le plus proche, Sergio Perez, s’est écrasé au 11e tour, en scellant un. des saisons les plus impressionnantes et dominantes de l’histoire de la F1.

Verstappen est le premier pilote à décrocher un titre dans une épreuve Sprint – la course courte introduite certains samedis à partir de 2021 – et le fait avec six Grands Prix encore à disputer dans la saison, à commencer par la course de dimanche au Qatar à 18 heures, live sur Sky Sports.

Verstappen rejoint certains des noms les plus célèbres du sport sur trois titres, dont Ayrton Senna, Niki Lauda et Jackie Stewart.

Lewis Hamilton et Michael Schumacher partagent le record absolu de sept.

Regardez dimanche la première course de Max Verstappen en tant que triple champion du monde au GP du Qatar en direct sur Sky Sports F1. La course démarre à 18h avec un démarrage à partir de 16h30.