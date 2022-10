Max Verstappen remporte le titre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ted Kravitz explique comment l’arrivée déroutante du Grand Prix du Japon a conduit Max Verstappen à devenir double champion du monde

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’une “erreur” avait été commise avec les règles qui ont permis à Max Verstappen de décrocher son deuxième titre de pilote de Formule 1 au GP du Japon dimanche.

Verstappen est devenu un champion consécutif dans des circonstances déroutantes car – alors que l’achèvement de seulement 28 des 53 tours à Suzuka signifiait qu’il n’aurait pas dû avoir assez de points pour un couronnement – il a pris le nombre maximum de points requis.

En effet, la règle sur les courses et les points réduits – nouvelle pour cette année après un GP de Belgique 2021 qui a vu la moitié des points marqués malgré seulement une poignée de tours derrière la voiture de sécurité – a été rédigée de telle manière qu’elle a produit un résultat qui était pas voulu.

La course étant longue entre 50 et 75% aurait dû signifier que Verstappen a marqué 19 points, ce qui ne lui aurait pas donné le titre même après que Charles Leclerc ait été rétrogradé de la deuxième à la troisième place derrière Sergio Perez. Mais l’article 6.5 du règlement sportif de la F1 stipule que les points réduits ne s’appliquent que si une course est suspendue “et ne peut pas être reprise”.

Alors que la course de dimanche se terminait, le contrôle de course n’avait d’autre choix que de suivre les règles écrites et de distribuer tous les points, faisant de Verstappen le champion, à la grande surprise du Néerlandais, de Red Bull et de toutes les équipes sur la grille.

“Je pense que c’est une erreur qui n’a pas été incluse après les problèmes de Spa l’année dernière”, a déclaré Horner aux journalistes après la course.

“Nous avions la forte impression que ce n’est qu’avec 75% de la course terminée que tous les points seraient marqués.

“Nous avons donc senti que nous allions manquer d’un point. Mais, à la fin, la décision de Checo sur Charles a permis à Max de remporter le championnat. Vous pouvez donc voir sa surprise, la surprise de l’équipe. Mais quelle merveilleuse surprise.”

La FIA a indiqué qu’elle réviserait la règle, qui devrait être réécrite.

Verstappen a trouvé le couronnement déroutant “assez drôle”

Il s’agit du deuxième couronnement controversé de Verstappen en autant d’années – même s’il faut dire cette année que le Néerlandais allait malgré tout remporter le titre 2022, avec quatre courses restantes cette saison.

Verstappen a utilisé les mots “déroutant”, “bizarre” et “assez drôle” en réfléchissant à la façon dont il est devenu champion.

“Je n’avais aucune idée de ce qu’ils allaient décider avec les points”, a-t-il déclaré. “Bien sûr, l’objectif principal était de gagner la course.

“Mais, ouais, une fois que j’ai franchi la ligne, je me suis dit:” OK, c’était une course incroyable. De bons points encore, mais pas encore champion du monde “. Ensuite, j’ai fait mon entretien après la course. Et puis tout à coup, mes mécaniciens J’ai commencé à applaudir et je me suis dit : ‘Qu’est-ce qui se passe ?’ Et puis j’ai réalisé que Checo était deuxième à la place de Charles.

“Mais je ne savais toujours pas si c’était des points complets, des demi-points ou quoi que ce soit de 75%. Je ne sais pas comment vous faites.”

Verstappen a été informé par le délégué des médias de la FIA qu’il était champion du monde, mais a déclaré : “Puis tout à coup, les gens m’ont dit” non, il te manque encore un point “. Alors, c’était comme : “Oh, c’est incroyable. C’est un peu bizarre”. ‘.

“Mais finalement, nous avons eu assez de points, alors nous avons de nouveau été champions du monde!”

Verstappen a ajouté: “Pour être honnête, cela ne me dérange pas que ce soit un peu déroutant, je trouve cela assez drôle. Parce qu’en fin de compte, cela ne changera pas le résultat.”

Expliquer l’anomalie de règle de la F1 et un couronnement déroutant

“L’ambiguïté sur les réglementations a donné à la Formule 1 un aspect amateur.”

La déclaration de Mark Hughes de Sky Sports F1 dans sa récente chronique sur la course reflétait les sentiments d’une grande partie du paddock le jour où la F1 n’a pas fait son meilleur spectacle pour de nombreuses raisons.

En regardant simplement les points, une course raccourcie donnant des points complets n’est pas la façon dont la règle du nouveau pour 2022 après un GP de Belgique farfelu l’année dernière était prévue. La FIA l’a même dit lors de la confirmation de la règle en février, déclarant que “si le leader a parcouru 50% mais moins de 75% de la distance de course, les points seront attribués comme suit” – 19 points pour un vainqueur, 14 pour la deuxième place, 12 pour la troisième et ainsi de suite.

Mais l’expression “ne peut pas être reprise” dans le règlement annule entièrement son utilisation.

Ces trois mots ont été conservés, apparemment involontairement, des itérations précédentes de la règle, lorsqu’elle existait parce que les seuls exemples dans l’histoire provenaient de courses qui ont été lancées et n’ont ensuite pas pu reprendre.

La course de Suzuka se terminant après une suspension de près de deux heures, mais ne bouclant pas tous les tours dans la fenêtre de trois heures, était donc une première, et la règle réécrite a été appliquée correctement, mais toujours à la stupéfaction des équipes de haut en bas. voie.

La confusion continue même maintenant; à titre d’exemple, la façon dont la règle est actuellement rédigée signifie qu’il aurait pu n’y avoir que trois tours bouclés dimanche et que tous les points auraient été attribués.

Avec Verstappen cloué pour devenir champion du monde même s’il a été refusé dimanche, c’est loin de la controverse de l’année dernière. Mais imaginez si c’était la dernière course.

La F1 ne s’est pas contentée d’un manque de clarté de ses règles, qui sera sûrement corrigé pour éviter une répétition de Suzuka.