Max Verstappen remporte le record de la 14e victoire de la saison avec Mexico GP Triumph

Max Verstappen de Red Bull a remporté une 14e victoire record de la saison de Formule 1 en remportant le Grand Prix du Mexique dimanche.

Le champion du monde Verstappen a terminé avec 15,186 secondes d’avance sur Lewis Hamilton de Mercedes tandis que le coéquipier de Red Bull de Verstappen, Sergio Perez, a terminé troisième à domicile.

C’était la deuxième victoire en une semaine pour le Néerlandais Verstappen, qui a également triomphé au Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas.

Verstappen a maintenant battu le record précédemment détenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel pour le plus de victoires en une seule saison.

“Cela a été une année incroyable jusqu’à présent, nous l’apprécions définitivement et nous essaierons d’en remporter plus (de victoires)”, a déclaré Verstappen.

Hamilton a déploré la décision de son équipe de choisir des composés de pneus moyens puis durs tandis que Verstappen est passé de tendres à moyens.

“J’étais proche dans le premier relais, mais les Red Bulls étaient trop rapides aujourd’hui et ils avaient probablement la bonne stratégie de pneus”, a déclaré Hamilton.

Perez a été acclamé bruyamment par une foule à guichets fermés.

“Malheureusement, cela n’a pas fonctionné aujourd’hui, mais c’est formidable d’obtenir la troisième place ici et d’être sur le podium”, a déclaré Perez.

George Russell a terminé un quatrième frustrant pour Mercedes, mais a signé le tour le plus rapide devant les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, tous deux incapables de trouver le rythme pour avoir un impact sur le quatuor de tête.

Daniel Ricciardo a terminé septième pour McLaren, après une collision à mi-course pour laquelle il a écopé d’une pénalité de 10 secondes, devant Esteban Ocon d’Alpine, Lando Norris dans la deuxième McLaren et Valtteri Bottas d’Alfa Romeo.

À l’extinction des feux, Verstappen a pris un départ presque parfait depuis la pole position tandis que, derrière lui, Hamilton s’est frayé un chemin devant Russell pour prendre la deuxième place.

Pour le plus grand plaisir de ses fans, Perez a également dépassé Russell pour prendre la troisième place.

Après le premier tour, le Néerlandais détenait une avance de 1,39 seconde qu’il a doucement étendue à 1,6 au tour 10 et 2,2 au tour 20 alors que les leaders couraient en formation constante, la course n’étant rythmée que par Stroll prenant le premier arrêt au stand au tour 18.

Verstappen a signalé que ses pneus tendres se détérioraient peu de temps avant que Perez n’arrive après 23 tours pour passer de gommes tendres à moyennes, mais son arrêt a été gêné par un changement de roue arrière collant et a pris cinq secondes.

Il a rejoint sixième.

Deux tours plus tard, Verstappen est entré et sorti en 2,5 secondes, passant la tête à Hamilton, qui avait 5,5 secondes d’avance sur Russell alors que le Néerlandais reprenait la troisième place derrière lui.

Hamilton est entré au 30e tour pour passer aux durs et a rejoint le troisième, Russell prenant le relais en tant que leader jusqu’au 35e tour, quand il s’est également arrêté pour prendre des pneus durs. Il est revenu quatrième et le groupe de tête était de retour tel qu’il était.

– La tourmente des pneus –

“Ce pneu n’est pas aussi bon que le médium”, a déclaré Hamilton à la radio de l’équipe, incitant Mercedes à répondre en suggérant qu’il durerait plus longtemps que le médium, tel que pris par Red Bull.

Hamilton, cependant, luttait pour l’adhérence et impatient alors qu’il glissait à 9,5 secondes du champion avec Perez, troisième et pressant, à seulement 1,9 seconde derrière.

Au tour 40, les deux hommes de Mercedes grommelaient à l’unisson sur le manque de performance des pneus durs.

Verstappen a prolongé son avance à plus de 10 secondes au 50e tour, mais Hamilton s’est accroché.

« Sommes-nous sur le mauvais pneu ? Hamilton a demandé à son équipe. « Non, Lewis, nous pensons que nous sommes sur le bon pneu et nous irons jusqu’au bout. Pas de souci », a répondu son ingénieur de course, Pete Bonnington.

Avec six tours à faire, le pari des pneus durs de Mercedes semblait avoir échoué lorsque le double champion Fernando Alonso s’est retiré au premier virage de son Alpine.

Ce fut une brève pause sans aucun arrêt au stand, laissant Russell frustré dans ses demandes de nouveau caoutchouc.

“Restez en dehors”, a déclaré Mercedes, ne cédant qu’au 70e tour pour lui donner une chance de faire le tour le plus rapide

Red Bull a déjà remporté le championnat des constructeurs.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici