Max Verstappen remporte le Grand Prix du Canada et assure la 100e victoire de Red Bull

Intouchable et incontesté, il y a maintenant un sentiment distinct de déjà-vu dans les performances victorieuses de Max Verstappen cette saison, illustrée une fois de plus par une victoire sans faute au Grand Prix du Canada.

Il s’agissait d’une autre course accomplie pour marquer l’immense exploit de son équipe Red Bull en remportant un siècle de victoires avec style à Montréal. Le débat sur la question de savoir si le Néerlandais peut être attrapé cette saison est terminé, mais lui et Red Bull sont sûrement prêts à accumuler des chiffres encore plus importants.

Max Verstappen remporte le Grand Prix du Canada pour assurer la 100e victoire de Red Bull – réaction En savoir plus

Derrière lui, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont profité d’une bonne bagarre sur le circuit Gilles Villeneuve, l’Espagnol terminant deuxième pour Aston et Hamilton troisième pour Mercedes. C’était en quelque sorte un retour en forme pour Aston Martin tandis que Mercedes sera une fois de plus convaincue que sa voiture était dans le coup, comme elle l’avait été lors de la dernière manche en Espagne.

Mercedes avait pensé qu’ils pourraient avoir du mal dans les virages lents au Canada, qu’ils étaient là-haut seront extrêmement encourageants pour eux dans la mesure où leurs nouvelles mises à niveau ont véritablement apporté une amélioration sur une gamme de pistes.

Ils étaient vraiment dans une bataille à eux seuls, cependant, du côté des affaires, Verstappen était dans une classe à part. Avec son coéquipier Sergio Pérez n’arrivant qu’à la sixième place, le Néerlandais mène désormais le championnat du monde avec 69 points après huit manches.

En effet, si Red Bull reste invaincu cette saison, c’est en grande partie grâce à Verstappen qui a remporté six victoires sur huit. Mercedes et Aston Martin semblent se rapprocher, mais il faut également considérer que Verstappen ouvre un écart confortable – neuf secondes d’Alonso au drapeau – et le maintient simplement, sans avoir besoin de fouetter sa course inutilement.

Impossible d’ignorer qu’il s’impose désormais avec une facilité absolument désarmante. Mad Max, le jeune tempétueux, trop impatient et chargé qui a atteint la F1 il y a huit ans est parti depuis longtemps. Maintenant, il est plutôt un élève assidu, délivrant calmement et méthodiquement des A, semaine après semaine, sans avoir apparemment à essayer tandis que derrière lui des camarades de classe indisciplinés et furieux hurlent et hurlent de leur chien et de sa prédilection pour les devoirs sans effet.

Telle était sa domination, ses interactions avec les autres pilotes étaient rares, seule la faune locale lui causant des inquiétudes car il a signalé qu’il avait été heurté par un oiseau au début de la course. Alors qu’il était en contrôle, l’aviaire malchanceux a peut-être provoqué un frisson d’excitation à une journée autrement sans incident au bureau. Ses messages radio à l’équipe ponctuent autant pour exprimer à quel point il s’amusait qu’autre chose, chevauchant des bordures et riant à l’équipe, une indication inquiétante de la facilité de sa domination.

Il y avait aussi une réalisation personnelle de mérite pour le champion du monde en égalant les 41 victoires d’Ayrton Senna, mais la réalisation la plus frappante à reconnaître était celle de son équipe.

La victoire est la 100e de Red Bull ; une étape remarquable pour l’équipe qui n’a rejoint la F1 qu’en 2005, reprenant une équipe Jaguar en difficulté. Dans le temps relativement court qui s’est écoulé depuis qu’ils sont devenus l’un des joueurs les plus importants et les plus performants du sport.

Ils ont remporté leur première victoire en Chine en 2009 et maintenant seuls Williams, Mercedes, McLaren et Ferrari en ont plus, alors qu’ils ont également remporté six titres pilotes et cinq titres constructeurs, un décompte qui s’ajoutera certainement cette saison.

Avoir accompli tant de choses, se développer en taille pour concourir au plus haut niveau et avec une échelle agressive pour inclure maintenant la construction de leurs propres moteurs, est un exploit qui ne doit pas être sous-estimé. Le directeur de l’équipe, Christian Horner, était le plus jeune du sport, âgé de 31 ans, lorsqu’il a assumé le rôle, mais n’a jamais hésité à une grande ambition, notamment en poursuivant et en sécurisant le designer Adrian Newey dont les voitures ont été la clé du succès et qui a rejoint Verstappen sur le podium au Canada.

Tourné en dérision dans le passé comme un simple « fabricant de boissons énergisantes », l’équipe a ri de ces insultes, jouant plutôt à leur image de non-conformiste, faisant la course et faisant la fête plus fort et soulignant leur approche irrévérencieuse et non conventionnelle.

Fernando Alonso a devancé Lewis Hamilton pour prendre la deuxième place à Montréal. Photographie : Paul Chiasson/AP

C’est une ligne de relations publiques qui correspond à la marque, mais un résumé simpliste et erroné de leurs prouesses. Comme démontré à nouveau à Montréal, leurs capacités en tant qu’équipe de course ont été exceptionnelles, bien rodées sur le plan opérationnel avec un professionnalisme qui dément l’image publique. Ils livrent en usine et sur la bonne voie à un niveau que les fabricants plus anciens reconnaissent comme le sommet du jeu et aimeraient beaucoup imiter.

La course elle-même, comme la dernière en Espagne, a été décidée au premier virage alors que Verstappen conservait son avance depuis la pole. Hamilton avait éclaté des blocs pour dépasser Alonso pour la deuxième place, mais alors qu’Alonso restait avec lui, devant Verstappen était parti en six courts tours, deux secondes d’avance avec une facilité insouciante. Alonso est repassé au 22e tour et en air pur, l’Aston avait un avantage, ouvrant un écart qu’il tenait au drapeau bien que loin d’un Verstappen serein.

C’était un tarif décent pour Mercedes et Aston, mais ils restent cependant des doublures cette saison, car d’autres victoires suivront certainement pour Red Bull et Verstappen et un balayage net des victoires reste dans leur mandat. C’est un exploit qu’aucune autre équipe n’a jamais accompli de s’asseoir aux côtés de ce qui a été une ascension fulgurante au cours des 18 dernières années.

Charles Leclerc et Carlos Sainz étaient quatrième et cinquième pour Ferrari, Alex Albon un excellent septième pour Williams, Esteban Ocon huitième pour Alpine, Lance Stroll neuvième pour Aston Martin et Valtteri Bottas 10e pour Alfa Romeo.