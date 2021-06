Max Verstappen remporte le Grand Prix de Styrie et augmente son avance au classement des pilotes

Max Verstappen a resserré son emprise sur le classement des pilotes de Formule 1 alors qu’il se dirigeait vers la victoire dans le Grand Prix de Styrie dimanche avec son plus proche challenger Lewis Hamilton loin deuxième. Le Néerlandais est parti de la pole dans sa Red Bull et a mené tout au long pour terminer plus de 35 secondes d’avance sur le champion britannique en titre Hamilton dans sa Mercedes. Finn Valtteri Bottas a terminé troisième pour Mercedes, chassé par le deuxième Red Bull du Mexicain Sergio Perez.

Verstappen a mené du début à la fin pour la troisième fois cette saison en augmentant son avance sur Hamilton à 18 points tandis que Red Bull, sponsorisé par une société autrichienne, a augmenté son avance au championnat des constructeurs.

« Incroyable. La voiture était en feu », a déclaré Verstappen sur la radio de l’équipe à l’arrivée. « Une autre victoire à domicile, ça fait vraiment du bien. »

« Ça a l’air vraiment bien », a-t-il déclaré après être sorti de sa voiture. « Nous devons juste continuer à pousser très fort et je suis convaincu que nous pouvons à nouveau faire du très bon travail. »

Hamilton a passé une grande partie de la course à exprimer sa frustration quant à son incapacité à réduire l’avance de Verstappen car une fois de plus, Mercedes n’était pas aussi rapide que Red Bull, bien qu’il ait récolté un point de bonus pour le meilleur temps au tour.

« C’était vraiment une course solitaire », a déclaré Hamilton. « J’essayais de suivre ces gars-là mais, la vitesse qu’ils ont – ils ont évidemment fait de grandes améliorations. Impossible de suivre. »

« Ils continuent à tirer ces tours – et dans les lignes droites, nous perdons beaucoup. Néanmoins, nous avons obtenu de bons points en tant qu’équipe aujourd’hui et nous devons continuer à pousser. »

Le Britannique Lando Norris a terminé cinquième pour McLaren.

Carlos Sainz a terminé sixième pour Ferrari. Le Monégasque Charles Leclerc s’est frayé un chemin à travers le peloton après avoir dû se rendre au stand après avoir détruit sa voiture Ferrari dans un accident au premier tour pour terminer septième.

