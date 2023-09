Max Verstappen remporte le GP du Japon et remporte le championnat des constructeurs de Red Bull

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception tous les mardis et vendredis matin.

Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Japon et Red Bull a remporté le championnat des constructeurs 2023. Voici ce que vous devez savoir :

Cinq pilotes différents ont été contraints d’abandonner la course, dont le coéquipier de Verstappen, Sergio Pérez. Mais Red Bull a commencé à préparer sa voiture pour son retour malgré plusieurs tours de retard pour purger sa pénalité de temps.

Oscar Piastri a poursuivi sa remarquable saison de rookie avec son premier podium en Grand Prix de F1.

Mercedes a appelé tardivement pour échanger George Russell et Lewis Hamilton, même si Carlos Sainz était juste derrière le duo. Les Flèches d’Argent ont tenté d’exécuter le tour DRS utilisé par Sainz et Lando Norris à Singapour, mais cela n’a pas abouti puisque la Ferrari a rapidement dépassé Russell.

CHAMPIONS DU MONDE DES CONSTRUCTEURS DOS À DOS !! 👑 #F1 pic.twitter.com/oIZ6ZHNZhZ -Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) 24 septembre 2023

Résultats provisoires des courses

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpin) Esteban Ocon (Alpin) Liam Lawson (AlphaTauri) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Zhou Guanyu (Alfa Roméo) Nico Hülkenberg (Haas) Kevin Magnussen (Haas)

DNF — Alex Albon (Williams)

DNF — Logan Sargeant (Williams)

DNF — Lance Stroll (Aston Martin)

DNF – Sergio Pérez (Red Bull)

DNF — Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

(Photo principale de Max Verstappen et des coéquipiers de Red Bull : Mark Thompson/Getty Images)