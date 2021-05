Max Verstappen remporte le GP de Monaco et dépasse Lewis Hamilton au championnat des pilotes

Max Verstappen capitalisé sur le retrait cruel de dernière minute du poleman de Ferrari Charles Leclerc pour gagner dimanche Grand Prix de Monaco et remportez le championnat du monde des pilotes pour la première fois. Carlos Sainz pour Ferrari a pris la deuxième place avec Lando Norris pour McLaren complétant le podium. Verstappen de Red Bull déplacé Lewis Hamilton en tête du classement 2021 après que le champion du monde Mercedes ait terminé septième. Le Néerlandais est arrivé en Principauté derrière Hamilton de 14 points, et lui laisse quatre points d’avance.

«C’est tellement spécial de gagner. La première fois pour moi sur le podium ici. Il s’agissait de s’occuper des pneus. J’étais à peu près en contrôle », a déclaré Verstappen après avoir pris le drapeau à damier agité par la superstar du tennis Serena Williams.

Hamilton a connu un week-end discret, se qualifiant septième et terminant septième.

Son coéquipier Valtteri Bottas était en lice pour se jeter sur toute erreur de Verstappen.

Mais sa course a pris une fin embarrassante lorsqu’un arrêt au stand de routine a pris un virage désastreux alors qu’une roue refusait de se détacher.

La frustration du Finlandais n’aura rien été au chagrin que Leclerc a subi juste avant le départ lorsqu’il a signalé un problème de boîte de vitesses sur sa Ferrari.

Pour Leclerc, né dans la région, c’était une fin cruelle à son rêve de remporter son Grand Prix à domicile.

«Dans le garage, c’était très difficile de se sentir bien, mais je suppose que maintenant je m’habitue à ce sentiment ici malheureusement», a déclaré Leclerc.

«Je n’ai jamais terminé une course ici – cette année, je ne la commence pas. C’est difficile à prendre et je ressens aussi pour l’équipe. «

Son absence de dernière minute était d’autant plus inattendue que quelques heures plus tôt, Ferrari avait annoncé que des réparations avaient été effectuées sans pénalité sur la grille après l’accident de Leclerc en qualifications 24 heures plus tôt.

