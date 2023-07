Max Verstappen remporte le GP de Grande-Bretagne, Lando Norris bat Lewis Hamilton pour revendiquer la 2e place

Max Verstappen a remporté dimanche sa première victoire en Grand Prix de Grande-Bretagne pour offrir une 11e victoire consécutive record à son équipe Red Bull et sa sixième dans des courses successives.

Dans une course d’usure, interrompue par des voitures de sécurité et influencée par l’usure des pneus, le Néerlandais est rentré près de quatre secondes devant Lando Norris de McLaren qui a résisté au septuple champion de Mercedes Lewis Hamilton dans une finale palpitante.

C’était la 43e victoire en carrière de Verstappen et sa huitième en 10 courses cette année alors qu’il augmentait son avance devant son coéquipier Sergio Perez au championnat des pilotes à 99 points.

Le coéquipier McLaren de Norris, la recrue australienne Oscar Piastri, a terminé quatrième devant George Russell, Perez, le double champion Fernand Alonso d’Aston Martin et Alex Albon de Williams.

Charles Leclerc et Carlos Sainz de Ferrari sont arrivés neuvième et 10e, un résultat décevant pour l’équipe italienne après qu’ils soient partis des quatrième et cinquième sur la grille.

Pour Norris, qui a mené les premiers tours après avoir battu Verstappen au départ, il s’agissait de son meilleur résultat depuis qu’il avait terminé deuxième du Grand Prix d’Italie 2021 tandis que pour Hamilton, huit fois vainqueur record lors de sa course à domicile, il s’agissait d’un 14e podium britannique. .

« Oui, une bonne course », a déclaré Verstappen.

« Le dernier relais a été plus difficile que je ne l’aurais souhaité avec ces pneus, mais encore un excellent travail de l’équipe.

« Onze de suite ! C’est assez fou. Bravo à tous. »

– Tournure hollywoodienne –

Red Bull a égalisé McLaren qui a remporté 11 victoires en 1988.

La course a commencé dans des conditions chaudes et sèches, après une pluie fine, alors que Norris, depuis deuxième sur la grille, a profité d’un départ poussif de Verstappen qui a résisté à Piastri pour conserver sa deuxième place.

La pompe et la cérémonie d’avant-événement avaient reçu une touche hollywoodienne unique avec la star de cinéma Brad Pitt rejoignant les pilotes pour l’interprétation de l’hymne britannique par Damian Lewis, debout près de Verstappen, qui a peut-être été distrait.

Le Néerlandais a retrouvé son calme et lorsque le système de réduction de traînée (DRS) a été lancé, il a dépassé le Britannique au cinquième tour pour prendre la tête tandis que Hamilton, après un départ difficile, est passé de la neuvième à la septième place.

Au 15e tour, l’avance de Verstappen était de 3,1 secondes alors qu’une légère bruine commençait. Plus loin en arrière, Perez se frayait un chemin à partir de la 15e place, après son cinquième flop de qualification consécutif.

Leclerc a été le premier concurrent à s’arrêter après 19 tours, passant des médiums aux durs et rejoignant la 12e place. Remarquant cela, sur un grand écran au bord de la piste, Verstappen a interrogé son équipe sur la réaction pour se faire dire que cela n’était « pas préoccupant ».

C’était un signal clair d’une capacité de performance inutilisée. Il a répondu avec une série de tours les plus rapides pour étendre son avance à 6,5 secondes à mi-distance au 26e tour lorsque Sainz s’est opposé pour les durs.

La stratégie de Ferrari a donné les quatrième et cinquième places au duo Mercedes, derrière les deux McLaren, avec Alonso sixième, six secondes à la traîne avant que Russell, Perez et Piastri n’entrent, secouant le classement.

Leclerc et Russell se sont rapidement engagés dans une bagarre passionnante pour la septième place avant que Kevin Magnussen n’arrête sa Haas avec une panne de moteur sur Wellington Straight.

Une voiture de sécurité virtuelle a été déployée, suivie d’une voiture complète offrant des arrêts aux stands « bon marché » pour Albon et Leclerc, suivis de Verstappen, Norris, Hamilton et Alonso.

Dans la confusion, cela a parfaitement fonctionné pour Hamilton qui est sorti troisième derrière le duo de tête et devant Piastri, Russell et Alonso.

Curieusement, Verstappen et Hamilton étaient sur des softs usagés tandis que Norris et Piastri ont pris des durs, tout comme Ferrari, pour le sprint des 14 derniers tours.

Norris n’a pas été impressionné par la décision prudente de son équipe et a réagi lentement lorsque Verstappen s’est échappé. Hamilton a attaqué mais son compatriote a brillamment défendu avant que le DRS ne soit réintroduit.

Avec 10 tours à faire, Verstappen menait de 3,2 secondes tandis que Perez grimpait à la septième place et, étonnamment, Albon a dépassé Sainz pour la sixième place.

Le jour où Williams a célébré son 800e Grand Prix, c’était un frisson opportun et, avec McLaren brillant, un retour à une autre époque.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)