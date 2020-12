Pilote Red Bull Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison en style dominant pour sa deuxième victoire de la saison et 10e de sa carrière.

Il a terminé 16 secondes devant Valtteri Bottas et 18,4 d’avance sur le champion du monde Lewis Hamilton car Red Bull a connu un succès rare et significatif sur les deux voitures Mercedes. Alexander Albon a réalisé une belle course pour Red Bull en terminant quatrième devant Lando Norris de McLaren.

Le garage de McLaren a applaudi après avoir décroché la troisième place du championnat des constructeurs devant Racing Point.

LIRE AUSSI | Un enfant bahreïni exhorte Lewis Hamilton à sauver son père dans le couloir de la mort

Verstappen, 23 ans, avait décroché un pole position brillante samedi et a pris un bon départ tandis que Bottas a confortablement tenu Hamilton. Le champion du monde a semblé mal en point et a commencé à reculer après quelques tours, et a failli être rattrapé par Albon dans les deux derniers tours.

La course a été brièvement retardée lorsque la voiture de sécurité est sortie après que le Racing Point de Sergio Perez se soit éloigné de la piste avec une panne de moteur au 10ème tour. pour la deuxième fois en 15 tours.

À mi-chemin de la course de 55 tours sur le circuit de Yas Marina, Verstappen avait l’air à l’aise alors qu’il menait Bottas d’environ six secondes et Hamilton de neuf secondes, puis augmentait l’écart sous les projecteurs.

Hamilton a remporté 11 courses sur les 16 auxquels il était inscrit, mais a raté le GP de Sakhir dimanche dernier à Bahreïn alors qu’il se remettait de la coronavirus . Cela a refusé au septuple champion de F1 la possibilité d’égaler le record d’une saison de Sebastian Vettels de 13 victoires, établi avec Red Bull en 2013.

Hamilton a déclaré samedi qu’il ressentait toujours des effets secondaires, notamment une réduction des niveaux d’énergie et une perte de poids.