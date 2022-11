Max Verstappen remporte le championnat avec le triomphe de la finale de la saison

Max Verstappen de Red Bull a remporté sa 15e victoire de la saison 2022 de Formule 1 avec une victoire lors du Grand Prix d’Abou Dhabi dimanche.

Partant de la pole position, Verstappen a contrôlé la course de l’avant et n’a jamais été menacé car il a remporté une victoire typiquement dominante et a prolongé son record du plus grand nombre de victoires en Grand Prix en une seule saison.

« C’était une bonne course. Tout était question de gestion des pneus. Je pense que nous nous sommes plutôt bien occupés des médiums, puis des pneus durs jusqu’au bout”, a déclaré Verstappen, qui a remporté le Grand Prix d’Abu Dhabi l’an dernier dans des circonstances controversées.

“Incroyable de gagner à nouveau ici. Une 15e victoire de la saison, c’est incroyable. C’était vraiment agréable de travailler avec toute l’équipe et de pouvoir réaliser quelque chose comme ça.

“Je sais que ça va être difficile de reproduire quelque chose comme ça, mais c’est aussi une très bonne motivation pour essayer de bien faire à nouveau l’année prochaine.”

Derrière Verstappen, Charles Leclerc de Ferrari a profité d’une stratégie à un seul arrêt pour terminer deuxième, le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, devant se contenter de la troisième place après avoir été incapable de réviser Leclerc, rapporte Xinhua.

Le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, a terminé quatrième, devant George Russell de Mercedes.

Lando Norris de McLaren a terminé sixième avec Esteban Ocon d’Alpine septième, devant Lance Stroll dans son Aston Martin et son coéquipier Daniel Ricciardo, dans ce qui pourrait s’avérer être le dernier Grand Prix australien.

Le coéquipier de Stroll, Sebastian Vettel, a pris le dernier point, qui est arrivé 10e de son 299e Grand Prix et de sa dernière course avant l’abandon. L’Allemand a rejoint les trois premiers immédiatement après la course alors qu’ils ont tous participé à des beignets de fête sur la ligne droite de départ et d’arrivée du circuit de Yas Marina.

Le champion du monde Verstappen a terminé la saison avec un total record de 454 points. La deuxième place de Leclerc l’a également devancé devant Perez à la deuxième place du classement, les deux terminant respectivement avec 308 et 305 points.

Au championnat des constructeurs, Red Bull a terminé avec 759 points, devant Ferrari avec 554 et Mercedes avec 515.

La saison 2023 de Formule 1 démarre le 5 mars prochain avec le Grand Prix de Bahreïn.

