Max Verstappen remporte la victoire en pole, Fernando Alonso deuxième

La victoire éclair du champion de Formule 1 Max Verstappen au Grand Prix de Monaco a donné au pilote Red Bull sa quatrième victoire de la saison et a prolongé son avance au championnat dimanche.

Le vétéran espagnol Fernando Alonso a été le meilleur deuxième de la saison pour Aston Martin en décrochant un cinquième podium en six courses, tandis que le Français Esteban Ocon a obtenu la troisième place et un rare podium pour Alpine.

Pendant la majeure partie de la course, Verstappen a roulé sur une piste sèche et étroite où les dépassements sont les plus difficiles en F1.

Mais une course sans incident à Monaco est rare et de fortes pluies ont fait des ravages avec environ 20 des 78 tours restants. Certains pilotes s’étaient arrêtés pour les mauvais pneus moyens peu de temps avant l’averse et avaient glissé.

Carlos Sainz Jr. de Ferrari a glissé latéralement dans les barrières et a eu la chance de ne pas endommager sa Ferrari. Kevin Magnussen a perdu le contrôle de sa Haas et Lance Stroll a abandonné après avoir endommagé son Aston Martin.

Red Bull avait sagement mis Verstappen sur les intermédiaires polyvalents et plus adaptés aux conditions humides au tour 56 et ils l’ont porté à sa deuxième victoire à Monaco. Le premier était en 2021.

Lewis Hamilton a terminé quatrième pour Mercedes et a récolté un point pour le tour le plus rapide. Son coéquipier George Russell a terminé cinquième, après avoir presque percuté le Red Bull de Sergio Perez alors que la visibilité se détériorait. Un grave accident a été évité d’une manière ou d’une autre en quelques minutes mouvementées avant que la pluie ne se calme.

Samedi, Verstappen vient de devancer Alonso pour priver l’Espagnol de 41 ans de sa première pole depuis 11 ans.

Perez, qui a remporté la course l’an dernier, est parti du dernier après une chute maladroite lors des qualifications et a terminé 16e.

Les 39 victoires de Verstappen en F1 ont toutes été avec Red Bull depuis ses débuts avec l’équipe au GP d’Espagne en 2016, lorsqu’il est devenu le plus jeune vainqueur de F1 à 18 ans.

Il a établi un record d’équipe pour les victoires en dépassant le précédent total de 38 victoires de l’ancien pilote Red Bull Sebastian Vettel pour l’équipe lorsqu’il a remporté quatre titres consécutifs de 2010 à 2013.

