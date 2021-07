Max Verstappen remporte la première course de sprint de F1 et prend la pole britannique du GP

Max Verstappen de Red Bull remporte la toute première course de sprint de F1 en battant Lewis Hamilton. Il prend également la pole du GP de Grande-Bretagne.

Après la course, Max Verstappen a déclaré : « J’ai pris un très bon départ et ce fut un grand combat avec Lewis au début. On pouvait voir que nous poussions fort car il y avait beaucoup de cloques sur nos pneus.

« Je pense que demain sera une course très excitante et nous l’attendons avec impatience. »

Plus à venir…

