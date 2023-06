Max Verstappen remporte deux Grands Prix du Canada consécutifs

Max Verstappen de Red Bull a mené du début à la fin et a remporté la victoire au Grand Prix du Canada pour une deuxième année consécutive dimanche.

Le double champion du monde en titre a résisté à la compétition pendant plus de 70 tours au Circuit Gilles Villeneuve.

Fernando Alonso d’Aston Martin et Lewis Hamilton de Mercedes se sont classés deuxième et troisième pour compléter le podium.

Verstappen a remporté quatre courses consécutives et six sur huit au total cette saison.

Le pilote néerlandais de 25 ans est désormais en tête du classement des pilotes de Formule 1 avec 195 points. Son coéquipier Sergio Perez est arrivé sixième dimanche et a raté le podium pour une troisième course consécutive.

C’est la 41e victoire de la carrière de Verstappen, ce qui le place à égalité avec feu le grand brésilien Ayrton Senna pour la cinquième place de tous les temps.

Red Bull est resté parfait avec huit victoires en huit courses cette saison et a augmenté son avance déjà importante au classement des constructeurs.

Alonso, un vétéran de 41 ans, a décroché son sixième podium cette saison pour continuer à bâtir sur ce qui a été une saison renaissante.

« C’est un vrai coureur, c’est un animal. Si vous me demandez un pilote que j’aimerais voir gagner une course ici, c’est Fernando », a déclaré Verstappen plus tôt dans la semaine.

Alonso et Hamilton se sont affrontés tout au long de la course.

Hamilton, sept fois champion du monde, a battu le double champion Alonso au premier tour pour passer en P2. Alonso a ensuite repris sa position au tour 22 avec un dépassement dans la dernière chicane.

Mercedes cherchait un deuxième Grand Prix consécutif solide après que Hamilton et son coéquipier George Russell soient montés sur le podium en Espagne plus tôt ce mois-ci.

Russell, cependant, a dû abandonner tôt après avoir heurté le mur et endommagé le côté droit de sa voiture 12 tours plus tard. Il a continué jusqu’au tour 55 mais s’est retiré en raison de problèmes de freins.

Le Montréalais Lance Stroll, le seul pilote de F1 du Canada, est parti 16e et a terminé neuvième, égalant son meilleur résultat à domicile.

Le pilote Aston Martin de 24 ans n’a pas encore atteint le podium cette saison malgré son coéquipier Alonso qui a régulièrement terminé parmi les trois premiers.

Le pilote d’Aston Martin Lance Stroll du Canada salue les fans lors du défilé des pilotes avant le Grand Prix du Canada à Montréal, le dimanche 18 juin 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz ont commencé la course en 10e et 11e après quelques faux pas lors de la séance de qualification de samedi, mais ont gagné du terrain pour terminer quatrième et cinquième.

Alex Albon de Williams est arrivé septième et Estaban Ocon d’Alpine a terminé huitième.

La piste est restée sèche sous un mélange de soleil et de nuages ​​tout au long de la course après que des averses aient affecté les séances d’essais et de qualification vendredi et samedi.

Après avoir raté deux ans en raison de la COVID-19 en 2020 et 2021, le Grand Prix du Canada reviendra à Montréal pour une troisième année consécutive en 2024. Le circuit est sous contrat avec la Formule 1 jusqu’en 2031.

Ensuite, la série traverse l’étang pour le Grand Prix d’Autriche le 2 juillet.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 juin 2023.