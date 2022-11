Max Verstappen refuse de céder sa place à son coéquipier Sergio Perez lors du GP de Sao Paulo

Une controverse indésirable a éclaté lors du Grand Prix de Sao Paulo lorsque Max Verstappen de Red Bull a eu un conflit avec son coéquipier Sergio Perez dimanche. Verstappen a refusé de céder sa place à Perez dans les derniers tours de la course. Perez a aidé Verstappen à battre le septuple champion, Lewis Hamilton de Mercedes, pour remporter son premier titre de pilote avec conduite défensive lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2021.

Cependant, Perez a besoin de chaque point pour battre Charles Leclerc de Ferrari au deuxième rang tandis que Verstappen a déjà décroché le titre. Red Bull n’a jamais terminé premier-deux au classement des pilotes.

Verstappen a pris une décision égoïste pendant la course lorsqu’il est entré en collision avec Lewis Hamilton de Mercedes alors que l’ingénieur Gianpiero Lambiase lui a demandé de laisser passer Perez à l’arrivée mais l’a ignoré et a pris la sixième place. Perez a terminé septième.

“Max, que s’est-il passé ?”, a demandé Lambiase.

“Je te l’ai déjà dit la dernière fois, vous ne me redemandez plus ça, d’accord ?” répondit Verstappen. « Sommes-nous clairs là-dessus ? J’ai donné mes raisons et je m’y tiens.

Tension après le drapeau pour Max et Checo 🏁#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/hyEX5OZwa9 — Formule 1 (@F1) 13 novembre 2022

Les commentateurs de la télévision ont émis l’hypothèse que la “dernière fois” à laquelle Verstappen faisait référence pourrait être Monaco, où Perez s’est écrasé en fin de qualification mais s’est aligné troisième avec son coéquipier quatrième.

Perez a remporté cette course avec Verstappen troisième après un arrêt au stand “à double empilement”.

Red Bull voulait soutenir la candidature du Mexicain pour terminer devant Charles Leclerc de Ferrari dans la course au titre des pilotes – mais ils sont maintenant à égalité avec 290 points avec une course à faire et le Monégasque devant les victoires en course.

Verstappen a déclaré que lui et Perez avaient tiré un trait sur le différend et étaient passés à autre chose – tout comme lui et Red Bull ont récemment “ évolué ” après une dispute avec Sky SportsF1 au sujet d’un parti pris présumé contre l’équipe les a amenés à snober le diffuseur au Mexique.

