Max Verstappen ravit le public local après avoir battu Charles Leclerc pour décrocher la pole position au GP des Pays-Bas

Max Verstappen a salué les efforts de son équipe Red Bull samedi après avoir remporté une pole position palpitante avec un dernier tour spectaculaire lors de son Grand Prix des Pays-Bas à domicile, devançant Charles Leclerc de Ferrari de seulement deux centièmes de seconde.

Pour le plus grand plaisir d’une masse bruyante de supporters locaux dans une foule bondée sur le circuit balnéaire de Zandvoort, le Néerlandais de 24 ans a réalisé un tour le plus rapide de 1: 10.342 pour battre les temps et décrocher sa deuxième pole consécutive à domicile. sol.

Il est intervenu 24 heures après une première journée difficile pour le champion du monde qui a été stoppé par une panne de boîte de vitesses lors de la première séance d’essais.

“Incroyable”, a déclaré Verstappen, qui a également critiqué des éléments de son “armée orange” de fans qui avaient introduit des fusées éclairantes dans le circuit. « Surtout après hier ! Nous avons eu une journée difficile, mais nous avons très bien travaillé du jour au lendemain.

“Toute l’équipe a renversé la vapeur et aujourd’hui, nous avions à nouveau une voiture de course rapide, mais c’était très serré et le tour en pole était fou.

« Nous avons beaucoup changé les choses. Hier, c’était un peu précipité en FP2 pour assembler la voiture, mais aujourd’hui, la voiture était agréable à conduire.

Il a apporté une quatrième pole cette saison et la 17e de sa carrière pour le leader de la série d’emballement de Red Bull. Il a également été le plus rapide lors des qualifications en Belgique le week-end dernier, mais il n’a pas pu décrocher la pole en raison d’une pénalité sur la grille.

Leclerc a terminé deuxième en 1: 10.363 devant son coéquipier Ferrari Carlos Sainz, le septuple champion Lewis Hamilton de Mercedes et Sergio Perez, qui s’est écrasé lors de son dernier tour dans le deuxième Red Bull.

“C’était très, très serré”, a déclaré Leclerc. « Max a fait un super tour à la fin. Notre voiture allait de mieux en mieux au fil des qualifications. Au début, j’avais assez peur parce que Max était beaucoup, beaucoup plus rapide avec des pneus usés.

“Mais en Q3, la voiture s’est un peu plus rapprochée et j’ai réussi à faire ce tour qui était assez proche pour la P2. Demain, c’est la course – et nous allons tout donner.

“Je pense que nous sommes beaucoup plus forts ici par rapport au week-end dernier, donc c’est bon à voir et pour demain, je pense que notre rythme de course semble solide et j’espère qu’il sera proche avec le Red Bull. Nous avons juste besoin de faire un bon départ.

– ‘À la limite’ –

Sainz a déclaré: “C’était un tour propre sans erreur, manquant juste le dernier demi-dixième pour battre Charles et Max qui étaient à la limite là-bas. Je pense qu’au final, nous avons fait un bon travail.

“C’est très difficile là-bas, surtout avec les voitures les plus lourdes, la piste est particulièrement exigeante pour les pneus, nous avons beaucoup de surchauffe et de dégradation.

“Je pense que demain va être une journée intéressante, il va se passer beaucoup de choses même si c’est une piste difficile à dépasser, il y aura encore beaucoup d’options avec des stratégies.”

Interrogé sur le comportement de certains fans, parmi les nombreux spectateurs vêtus d’orange, qui ont allumé des fusées éclairantes, ce qui est interdit, et les ont jetées sur la piste, Verstappen a déclaré : “C’est une chose très idiote à faire, c’est stupide, alors ne faites pas ça. Si vous ne faites pas ça, vous êtes expulsé, cela ruine la course.

George Russell, qui a signalé non seulement des fusées éclairantes, mais plusieurs pigeons gênants sur la piste, a terminé sixième de la deuxième Mercedes devant Lando Norris de McLaren, Mick Schumacher de Haas, Yuki Tsunoda d’Alpha Tauri et Lance Stroll d’Aston Martin, qui n’a pas pu à courir en Q3 en raison de problèmes mécaniques.

Le «off» de Perez a fait sortir des drapeaux jaunes qui ont affecté toutes les voitures suivantes, y compris les deux pilotes Mercedes.

Le chef de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Hamilton avait “un dixième d’avance” sur Verstappen et Leclerc avant que les jaunes ne soient agités.

