Max Verstappen prêt pour un troisième titre avec un rare triomphe du titre samedi

Le leader en fuite, Max Verstappen, est sur le point de remporter un troisième titre mondial consécutif des pilotes au Qatar ce week-end et pourrait devenir le premier « champion du samedi » de Formule 1 en quatre décennies.

Le Néerlandais de 26 ans, vainqueur de 13 courses cette année, devance son coéquipier Red Bull et seul rival restant au championnat Sergio Perez de 177 points après 16 manches de la saison de 22 courses.

Cet avantage luxueux signifie qu’il lui suffit de marquer trois points pour triompher à nouveau et qu’il pourrait y parvenir, ou mieux, lors du sprint de samedi sur le circuit international de Lusail.

Red Bull a remporté les trois sprints précédents cette saison, Perez remportant une victoire et Verstappen deux, un record qui laisse penser que les nouveaux champions des constructeurs, qui ont décroché cet honneur pour la deuxième année consécutive lors du Grand Prix du Japon le mois dernier, le feront. soyez à nouveau favoris.

« Ça fait du bien de se rendre au Qatar avec le championnat des constructeurs assuré », a déclaré Verstappen détendu.

« La piste au Qatar est vraiment amusante à piloter, mais ce sera un week-end difficile pour nous tous car il fait très chaud.

« Les températures rendront les choses intéressantes, d’autant plus que nous avons une course de sprint ce week-end, nous devons donc apprendre le plus possible des essais de vendredi avant samedi.

« Le titre des pilotes peut être remporté samedi, c’est donc notre objectif principal et j’espère que ce sera un week-end inoubliable. »

Si Verstappen remporte à nouveau le championnat au sprint, il sera le premier champion samedi depuis que Nelson Piquet, le père brésilien de sa petite amie Kelly, a remporté le deuxième de ses trois titres il y a 40 ans lors du Grand Prix d’Afrique du Sud 1983.

Quatre autres pilotes ont remporté le titre un samedi : Juan Manuel Fangio (1955), Jack Brabham (1959), Graham Hill (1962) et Keke Rosberg (1982).

Après sa victoire dominante au Japon, Verstappen devrait conserver la forme qui l’a porté à 10 victoires consécutives avant que lui et Red Bull ne soient battus à Singapour à la mi-septembre, mais ses rivaux Ferrari, Mercedes, McLaren et Aston Martin seront enthousiastes. pour rendre la vie difficile.

Lewis Hamilton, septuple champion, en particulier, pourrait briller sur le circuit refait où il a remporté le seul précédent Grand Prix du Qatar il y a deux ans dans un sursaut de forme en fin de saison qui l’a vu presque réussir à décrocher un huitième titre.

L’Australien Liam Lawson, qui a impressionné au Japon où il a marqué deux points, remplacera son compatriote Daniel Ricciardo chez Alpha Tauri pour la cinquième course consécutive alors que l’ancien pilote Red Bull continue de se remettre d’une blessure.

