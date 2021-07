Max Verstappen prend la pole au GP d’Autriche alors que Lewis Hamilton lutte pour le rythme

Le leader du championnat du monde de Red Bull, Max Verstappen, partira en pole pour le Grand Prix d’Autriche après avoir devancé Lando Norris pour McLaren lors des qualifications samedi.

La troisième pole consécutive de Verstappen le place en position de force pour étendre son avance de 18 points sur Lewis Hamilton lors de la neuvième course de la saison de Formule 1 dimanche.

« J’espère que nous pourrons le terminer demain », a déclaré le joueur de 23 ans, qui a été encouragé par une mer de fans néerlandais lors du premier week-end du Grand Prix pour accueillir à nouveau une foule nombreuse depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Le coéquipier du pilote néerlandais Sergio Perez débutera sur la deuxième ligne aux côtés de la Mercedes de Hamilton sur le circuit de Spielberg appartenant à Red Bull.

Verstappen a dominé les feuilles de temps en Q1 et Q2, puis a cloué le premier siège de la grille avec un tour lancé de 1 min 03.720 sec en Q3.

Il a remporté la pole en France et le Grand Prix de Styrie le week-end dernier sur le circuit local de son équipe, et avec Monza et Monaco déjà coché, la cinquième victoire de la campagne semble la perdre.

C’est certainement ainsi que Hamilton évalue ses chances d’arrêter la charge Red Bull pour le titre mondial 2021.

« Je dirais qu’une victoire est hors de question », a déclaré Hamilton, dont le dernier succès était de retour à Barcelone début mai.

Le septuple champion du monde a estimé que Red Bull « a encore amélioré sa voiture ce week-end ».

« C’est donc une victoire de croisière facile pour Max », a-t-il prédit. « Peut-être que nous pouvons simplement essayer de devancer au moins Sergio Perez et limiter les dégâts ce week-end. »

Hamilton, qui a signé samedi une nouvelle prolongation de contrat de deux ans jusqu’en 2023 avec Mercedes, a exhorté les Silver Arrows à introduire des mises à niveau pour suivre le rythme de Red Bull.

« Ce sera encore plus difficile que la semaine dernière. Nous continuons à manquer de rythme, nous avons tout essayé pour tirer le meilleur parti de la voiture.

« Nous devons trouver des performances dans les prochaines courses », a-t-il déclaré.

« Quand je le regarde, je perds au tour. Max est juste plus rapide. »

Norris ne s’est vu refuser sa première pole que par 0,048 seconde, la performance du talentueux pilote britannique de 21 ans étant le dernier signe de la résurgence de son équipe.

« Je me sens épique, c’est cool ! C’était probablement l’un des meilleurs tours que j’ai fait, cela nous place dans une excellente position pour demain », a déclaré le pilote en quatrième position au classement.

Son coéquipier plus expérimenté, Daniel Ricciardo, a 52 points de retard et était près d’une seconde de retard après avoir échoué à sortir de la Q2.

Sur la troisième ligne de la grille de dimanche se trouvent le coéquipier de Hamilton Valtteri Bottas et Pierre Gasly avec son coéquipier Alpha Tauri Yuki Tsunoda juste derrière en quatrième ligne avec l’Aston Martin de Sebastian Vettel.

George Russell a fait du bon travail pour amener sa Williams en Q3 pour prendre sa place au cinquième rang avec l’Aston Martin de Lance Stroll complétant le top 10.

Les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc ne sont pas sorties de la Q2.

