Max Verstappen poursuit les records alors que la F1 démarre son séjour aux Amériques

Max Verstappen courra pour la fierté, les points et les records ce week-end au Grand Prix des États-Unis alors que ses rivaux se disputeront des prix de position derrière le nouveau champion.

Mais lors du premier des quatre week-ends de course dans les Amériques avant la clôture de la saison à Abu Dhabi, une grande attention sera portée à la politique et aux préparatifs pour 2024, Ferrari et Mercedes s’efforçant de réduire l’écart derrière l’équipe dominante Red Bull.

Verstappen, cependant, sera l’homme qui sera à l’honneur sur le Circuit des Amériques où il cherchera à décrocher un triplé de succès et sa 50e victoire en carrière, après avoir décroché son troisième titre de pilote consécutif au Qatar.

Cette victoire était sa 14e en 17 courses cette année et aurait pu, pour un autre pilote d’une autre époque, être le signe d’une chance de se détendre, mais pas pour le Néerlandais de 26 ans qui se concentre sur la victoire de chaque course.

« Cela pourrait être assez mouvementé pour nous ce week-end », a-t-il déclaré, faisant référence à un autre Grand Prix comprenant un samedi dédié à une course de sprint.

« Nous n’aurons qu’une seule séance pour essayer de trouver l’équilibre optimal dans la voiture et il semble que nous aurons à nouveau des températures élevées. »

Verstappen pourrait égaler son record de 2022 de 15 victoires en un an et réduire l’écart sur les quadruples champions du monde Alain Prost (51 victoires) et Sebastian Vettel (53) dans la liste de tous les temps pour le plus grand nombre de victoires en course.

Lui et Red Bull savent que le peloton de poursuivants sera toujours aussi désireux de les rattraper, d’autant plus que les prix en argent du sport ne sont distribués aux équipes que via leurs positions finales dans le championnat des constructeurs et non via la course au titre des pilotes.

Mercedes, avec 326 points, cherchera à étendre son avantage de 28 points sur Ferrari avec de solides performances pour assurer la deuxième place, tandis que McLaren tentera de réduire l’écart de 11 points sur Aston Martin pour la quatrième place.

La différence vaut des dizaines de millions de dollars.

Piastri en forme

La recrue australienne de McLaren, Oscar Piastri, a remporté le sprint du Qatar et a terminé deuxième de la course principale.

Lors de sa première apparition à Austin, il cherchera à maintenir son élan personnel tandis que son coéquipier Lando Norris espère marquer son 100e départ avec succès.

Mercedes cherchera à effacer la déception du Qatar, où le septuple champion Lewis Hamilton est entré en collision avec son équipier George Russell.

Le patron de l’équipe, Toto Wolff, a confirmé que leurs voitures auront un plancher mis à jour à Austin, dans l’espoir de retrouver un rythme de course suffisant pour rivaliser avec McLaren.

« Ce sera la dernière mise à jour importante que nous introduireons cette année », a déclaré Wolff, laissant entendre que, comme la plupart des équipes, l’attention de Mercedes se portera alors sur 2024.

Wolff cherche également à masquer toute fissure perçue apparaissant dans la relation entre ses chauffeurs.

Le week-end texan verra également Daniel Ricciardo revenir pour Alpha Tauri après avoir raté cinq courses depuis qu’il s’est cassé la main au Grand Prix des Pays-Bas, tandis que l’équipe américaine Haas apportera non seulement une amélioration majeure à son événement à domicile, mais pourrait maintenir son opposition à la tentative de ses compatriotes américains Andretti de rejoindre la grille.

