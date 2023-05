Max Verstappen pense que le GP de Monaco est «probablement la course la plus difficile» pour Red Bull à gagner en F1 2023

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen pense que le Grand Prix de Monaco de ce week-end sera probablement la course la plus susceptible d’être remportée par Red Bull.

Red Bull a remporté les cinq épreuves jusqu’à présent en 2023, Verstappen remportant trois victoires et son coéquipier Perez se tenant deux fois sur la plus haute marche du podium.

Ferrari a réussi à battre Red Bull sur un tour lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan le mois dernier et a également été très forte dans les virages à basse vitesse, ce qui pourrait être l’équipe à battre à Monaco.

Interrogé par Sky Sports sur ses chances, Verstappen a répondu : « Probablement le plus difficile à gagner. Parce que vous savez qu’une fois que vous avez un petit revers en qualifications, par exemple, vous ne pouvez pas vraiment passer en course. je verrai.

« Cela doit être comme une grave catastrophe à l’avant [to overtake], comme l’année dernière. Cela n’arrive pas chaque année, surtout avec la météo impliquée. Cela peut devenir un peu critique. S’il ne s’agit que d’une course simple et normale, vous ne pouvez normalement pas faire grand-chose.

« Je veux gagner, mais je sais aussi que ça ne te donne plus rien [extra] points pour gagner à Monaco, donc c’est comme ça, tu essaies de faire du mieux que tu peux et puis tu repars pour le suivant. »

Max Verstappen a remporté le GP de Monaco 2021 et cherchera à ajouter une deuxième victoire dimanche

Verstappen voit Leclerc comme la plus grande menace

Charles Leclerc a été le pilote qui a interrompu la série de pole positions de Red Bull avec son superbe tour à Bakou.

Verstappen, qui mène le championnat avec 14 points d’avance sur Perez, considère le Monégasque comme la plus grande menace de Red Bull.

« Charles, ou Ferrari en général [should be quick]. Carlos est également pratique ici », a-t-il déclaré.

« De plus, je pense qu’Aston Martin est assez bonne à basse vitesse. Ça va être un peu plus difficile, plus rapproché. Nous avons toujours une bonne voiture, elle essaie juste d’en tirer le meilleur parti. »

« On sait que sur un tour ce n’est pas notre point fort mais on a quand même fait pas mal de pole positions cette année. C’est encore possible mais c’est sûr que Monaco peut être une sacrée surprise. »

Perez admet que Monaco n’est pas le circuit le plus fort de Red Bull

Red Bull a 122 points d’avance sur les challengers les plus proches d’Aston Martin dans le championnat des constructeurs et a un bon bilan à Monaco à l’ère turbo-hybride de la F1, réalisant souvent mieux que la normale.

Cependant, les points forts de leur machine 2023 ont été son efficacité dans les lignes droites et son appui dans les virages à plus grande vitesse, auxquels Perez a fait allusion.

« Nous savons certainement que ce n’est pas notre circuit le plus fort. Nous savons que nous aurons un peu de mal à montrer nos forces », a déclaré le vainqueur du GP de Monaco l’an dernier.

« Je pense que samedi, vous avez vraiment besoin de ce bon échauffement sur vos pneus. C’est définitivement la clé ici. Disons que ce n’est pas notre circuit le plus fort, mais nous verrons. C’est toujours Monaco et tout peut arriver.

« Certainement, je pense que Fernando, les Ferrari, je m’attends à ce qu’ils soient aussi forts qu’ils l’étaient à Bakou et que Mercedes puisse être de la partie. »

Sky Sports F1Calendrier du GP de Monaco en direct

vendredi 26 mai

10h05 : Qualifications F3

12h : Monaco GP Practice One (début de la séance à 12h30)

14h05 : Qualifications F2

15h45 : Monaco GP Practice Two (début de la séance à 16h)

17h30 : Le Salon de la F1 : Monaco

samedi 27 mai

9h55 : Sprint F3

11h15 : Monaco GP Practice Three (début de la séance à 11h30)

13h30 : Sprint F2

14h30 : préparation des qualifications du GP de Monaco

15h : Qualification GP de Monaco

16h45 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 28 mai

7h15 : F3 Feature Race

8h45 : course de fond F2

12h30 : Préparation du Grand Prix du GP de Monaco dimanche

14h : LE GRAND PRIX DE MONACO

16h : Réaction du Chequered Flag Monaco GP

17h : Carnet de notes de Ted

17h30 : La 107e Indy 500

