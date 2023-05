Max Verstappen parmi les pilotes participant à l’événement iRacing sur le circuit virtuel d’Imola dimanche

Max Verstappen fait partie de plusieurs pilotes vainqueurs du championnat qui participent à Real Racers Never Quit by Verstappen.com Racing de Team Redline, une course de simulation qui aura lieu dimanche. Voici ce que vous devez savoir :

Vingt-quatre pilotes issus de divers horizons du sport automobile sont confirmés pour l’événement, qui se déroulera sur iRacing et comportera quatre courses dans quatre voitures différentes (Formule Trois, Formule Deux, MX-5 et Toyota GR86) et sur le circuit virtuel d’Imola – Autodromo Internazionale Enzo et Dino Ferrari.

Les fans peuvent regarder via Chaîne Twitch de l’équipe Redline gratuitement à partir de 15h30 CEST/9h30 ET.

Pendant le flux, ils prévoient d’intégrer et de sensibiliser au même effort de collecte de fonds de secours pour la région d’Émilie-Romagne qu’AlphaTauri a partagé plus tôt cette semaine.

« Real Racers Never Quit by Team Redline » a également eu lieu au printemps 2020 lorsque 40 pilotes, dont Verstappen et Lando Norris, se sont affrontés dans iRacing. Verstappen en est sorti champion.

La composition des pilotes

Max Verstappen : Pilote de F1 pour Red Bull Gianni Vecchio : Pilote de l’équipe Redline Enzo Bonito : Pilote de l’équipe Redline Luc Bennet : Pilote de l’équipe Redline Chris Luham : Pilote de l’équipe Redline Jeffrey Rietveld : Pilote de l’équipe Redline Kévin Siggy : Pilote de l’équipe Redline Atzé Kerkhof : Pilote de l’équipe Redline Josh Thompson : Pilote de l’équipe Redline Diogo Pinto : Pilote de l’équipe Redline Sébastien Job : Équipe eSport Red Bull Racing Gabriel Bortolet : Pilote F3 pour Trident Jack Dohan : Pilote de réserve Alpine F1, pilote F2 pour Invicta Virtuosi Racing Richard Verschoor : Pilote F2 pour Van Amersfoort Racing António Félix da Costa : Pilote de Formule E pour Porsche Olivier Rowland : Pilote de Formule E pour Mahindra Shane van Gisbergen : Australian Supercars et fera ses débuts en NASCAR à Chicago avec Trackhouse Racing Felipe Drugovitch : Pilote de réserve Aston Martin F1 Luke Brown : Pilote F3 pour Hitech Pulse-Eight et membre de la Williams Driver Academy Arvid Lindblad : Pilote de F4 et membre du Red Bull Junior Team Enzo Fittipaldi : Pilote F2 pour Rodin Carlin et membre du Red Bull Junior Team Ayumu Iwasa : Pilote F2 pour Dams et membre du Red Bull Junior Team Isaac Hadjar : Pilote F2 pour Hitech Pulse-Eight et membre de l’équipe Red Bull Junior Jak Crawford : Pilote F2 pour Hitech Pulse-Eight et membre de l’équipe Red Bull Junior

Passé

Verstappen est peut-être en tête du classement des pilotes de F1, mais il prend le temps de se consacrer à une autre de ses passions : le sim racing.

Il est un coureur de simulation depuis plus d’une décennie, rejoignant l’équipe Redline en 2015 alors qu’il concourait pour Toro Rosso (maintenant connu sous le nom d’AlphaTauri) en Formule 1, selon iRacing.com. Lorsque l’équipe Redline a organisé « Real Racers Never Quit » lors de l’arrêt de la pandémie de COVID-19 en 2020, Verstappen a participé à 12 des courses, en remportant six et repartant en tant que grand vainqueur.

Mais quelques années plus tard, la relation de Verstappen avec Team Redline est allée encore plus loin.

En 2022, Red Bull et Verstappen.com se sont réunis pour former une initiative appelée Verstappen.com Racing, qui incarne l’amour du Néerlandais pour le sport automobile en dehors de la F1. Cela a conduit à des projets de course dans le monde réel et virtuels, notamment en devenant le sponsor en titre de Team Redline. Cette équipe de course de simulation existe depuis plus de 20 ans et Verstappen est un ambassadeur du groupe vainqueur du championnat – et concourt à leurs côtés de temps en temps.

Alors que Verstappen est concentré et déterminé à gagner en F1, le Néerlandais est tout aussi engagé envers l’équipe de course de simulation. Verstappen.com Racing a raconté L’athlétisme qu’une demi-heure avant les qualifications, Verstappen est sur Discord, demandant à l’équipe si elle a essayé une configuration spécifique.

Pourquoi la F1 ne court pas ce week-end

La Formule 1 a annoncé mercredi que le Grand Prix d’Émilie-Romagne n’aurait pas lieu ce week-end car de fortes pluies et des inondations ont balayé la région italienne. Plusieurs personnes sont mortes et des milliers ont été forcées d’évacuer. Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré : « La décision qui a été prise est la bonne pour tout le monde dans les communautés locales et la famille F1, car nous devons assurer la sécurité et ne pas créer de charge supplémentaire pour les autorités pendant qu’elles font face à cette situation très horrible. ”

Le personnel de F1 a été autorisé à entrer sur le circuit plus tard dans la semaine pour emballer l’infrastructure du paddock, et l’équipement nécessaire se rendra à Monaco pour le prochain grand prix. À la suite de l’annulation, les fans se sont tournés vers les médias sociaux et ont suggéré l’idée d’un grand prix virtuel, certains suggérant un élément caritatif avec des dons destinés aux personnes touchées par les inondations.

AlphaTauri a partagé des informations sur un effort de collecte de fonds de secours au début de la semaine, Faenza, où l’équipe est basée, a connu d’importantes précipitations et inondations. Ferrari, basée à Maranello (à un peu plus d’une heure du circuit d’Imola) annoncé jeudi il donnerait « 1 million d’euros à l’Agence de la sécurité territoriale et de la protection civile de la région d’Émilie-Romagne », et F1 emboîté le pas vendredi en partageant leur « don immédiat de 1 million d’euros » à la même agence.

Quelques chauffeurs ont également trouvé des moyens d’aider la région d’Émilie-Romagne. Yuki Tsunoda d’AlphaTauri a aidé au nettoyage de Faenza jeudi, et le lendemain, Lando Norris a organisé un flux caritatif sur Twitch, faisant la promotion du même effort de collecte de fonds pour les secours contre les inondations qu’AlphaTauri a partagé et a déclaré qu’il donnerait un certain montant pour 250 abonnés qui s’est produit pendant le flux.

