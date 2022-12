Max Verstappen officiellement couronné champion du monde de Formule 1 2022 : “C’était mieux que le titre 2021”

Max Verstappen a déclaré que sa victoire au titre de F1 2022 était “meilleure” que l’année dernière lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA

Max Verstappen a été officiellement couronné double champion du monde de Formule 1 après avoir reçu son trophée 2022 lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA, le Néerlandais affirmant que son année record était “meilleure” que 2021.

Verstappen a remporté son deuxième trophée consécutif à Bologne vendredi soir, près de trois semaines après sa 15e victoire de l’année.

Aucun pilote n’avait jamais remporté plus de 13 victoires en une seule saison avant l’exploit de Verstappen chez Red Bull, qui a réussi le nouveau règlement F1 avec sa voiture.

Malgré une fin dramatique et controversée de la saison 2021 qui a offert la première victoire de Verstappen, le joueur de 25 ans a admis que cette année était plus agréable.

“Les émotions sont très différentes, mais je pense qu’elles devraient l’être de toute façon, parce que toute votre vie, vous visez un objectif particulier, et c’est devenir champion du monde pour moi en F1, donc le premier est toujours émotionnel une fois que vous avez atteint ce.

“Mais cette année a été très différente. Je pense que nous avons été plus compétitifs cette année et plus agréables avec la façon dont nous avons joué en tant qu’équipe.

“Nous avons gagné les Pilotes et les Constructeurs, nous avons eu beaucoup de victoires en équipe, donc je dirais que celle-ci est meilleure et plus gratifiante.

“Mais le premier sera toujours plus émotif.

“Cette année a été vraiment, vraiment agréable. L’année dernière, c’était la première fois que je me battais pour remporter un titre, donc c’était la première fois que vous viviez ce genre d’expérience.

“En tant que pilote, vous apprenez chaque année, vous acquérez plus d’expérience et vous regardez ce que vous pouvez faire mieux.

“Et vous savez que lorsque vous devez vous battre pour un titre, vous devez marquer des points à chaque course, autant que vous le pouvez.

“C’est pourquoi, bien sûr, au début de l’année, il était très difficile d’avoir ces DNF, mais je savais à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre d’erreurs de ma part au cas où nous aurions une retraite pour une raison quelconque .

“Donc, vous essayez toujours d’être aussi propre que possible et d’être aussi parfait que possible chaque week-end. C’est ce que j’essaie d’exiger de moi-même chaque fois que je saute dans la voiture.”

La star de Ferrari, Charles Leclerc, et le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, étaient également présents à la cérémonie annuelle de fin de saison après avoir terminé respectivement deuxième et troisième.

Cette année a marqué la première fois que Lewis Hamilton n’était pas dans le top trois depuis sa première saison Mercedes en 2013, bien que l’Anglais n’ait pas assisté au gala de l’année dernière après la fin controversée du combat pour le titre de 2021.

Il n’y avait rien de controversé, cependant, sur le triomphe de Verstappen cette année.

Malgré un début de saison difficile avec deux abandons au cours des trois premières manches, Verstappen a poursuivi et révisé le premier leader Leclerc avant la pause estivale, et a remporté neuf des 11 dernières courses de la saison pour décrocher son championnat et un record de F1, avec style. .

“Après Bahreïn [the season’s opening race]… non peut-être pas!”, a déclaré Verstappen avec humour, en réponse au moment où il pensait avoir remporté le titre.

“Lorsque nous avons mis la voiture sur la piste lors des essais hivernaux, nous avons pu voir que c’était une voiture compétitive, mais elle était un peu en surpoids.

“Mais la façon dont nous avons rebondi après un week-end difficile en Australie, pour ensuite aller à Imola et le week-end que nous avons eu était tout simplement incroyable, je savais qu’il y avait beaucoup de potentiel mais aussi à ce moment-là que nous avions beaucoup de terrain pour rattraper.

“Mais la voiture, depuis lors, a été continuellement développée dans le bon sens, et lentement, la voiture s’est aussi affinée, ce qui était bien. Nous avons eu beaucoup de week-ends incroyables en équipe.”

“Spa [Belgian Grand Prix, is the race that stood out]. Juste à cause du week-end que nous avons eu.

“Nous avons mis la voiture sur la piste et tout fonctionnait parfaitement, j’ai à peine touché la voiture et nous avions des kilomètres d’avance sur les autres.”