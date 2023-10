Max Verstappen : Nico Rosberg dit que le nouveau triple champion de F1 est sur le point de figurer dans les « cinq meilleurs » de tous les temps

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen dit qu’il n’a jamais rêvé qu’il serait possible de remporter trois titres mondiaux, et insiste sur le fait qu’il n’a pas pensé au nombre d’autres qu’il pourrait remporter.

Max Verstappen dit qu’il n’a jamais rêvé qu’il serait possible de remporter trois titres mondiaux, et insiste sur le fait qu’il n’a pas pensé au nombre d’autres qu’il pourrait remporter.

Nico Rosberg de Sky Sports F1 pense que Max Verstappen frappe déjà à la porte pour être considéré parmi les cinq plus grands pilotes de Formule 1 de tous les temps.

Verstappen a décroché son troisième titre mondial consécutif avec une deuxième place au Qatar Sprint de samedi, confirmant ainsi l’une des saisons les plus dominantes que ce sport ait jamais connues.

Rejoignant une illustre liste de pilotes ayant remporté trois titres, il n’y a désormais que quatre autres pilotes devant Verstappen sur la liste des championnats de tous les temps.

« C’est vraiment historique », a déclaré Rosberg, le champion 2016, à propos de la saison du joueur de 26 ans.

« C’est incroyable la forme qu’il a eue et le niveau auquel il pilote, les records qu’il bat. Irréel.

« Il se rapproche même des cinq meilleurs de tous les temps maintenant. C’est spectaculaire. Avec la façon dont il conduit, il se rapproche des Fangio, Schumacher, Senna et Hamilton. »

La plupart des championnats des pilotes de F1 7 Michael Schumacher, Lewis Hamilton 5 Juan Manuel Fangio 4 Alain Prost, Sébastien Vettel 3 Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, ​​Nelson Piquet, Ayrton Senna, Max Verstappen

Rosberg, qui était coéquipier de Lewis Hamilton et Michael Schumacher chez Mercedes, a ajouté plus tard : «C’est tellement motivant pour les membres de l’équipe Red Bull de savoir qu’ils ont l’un des plus grands pilotes de tous les temps au volant de leur machine.

« C’est une chose tellement inspirante et c’est ce qui les motive. »

Chandhok : Max « impérieux » aime « Nadal sur terre battue » pour son coéquipier

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Max Verstappen pouvait se considérer comme l’un des « grands » du sport après avoir remporté son troisième titre mondial consécutif. Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Max Verstappen pouvait se considérer comme l’un des « grands » du sport après avoir remporté son troisième titre mondial consécutif.

Après avoir établi un nouveau record du plus grand nombre de victoires en une seule saison (15) en route vers son deuxième titre l’année dernière, Verstappen est sur la bonne voie pour s’assurer que cette année finisse par être encore plus dominant – le Néerlandais compte déjà jusqu’à 13 victoires avec Il reste encore six courses à disputer.

Et il s’élance en pole position pour la 10e fois cette année pour le Grand Prix de 57 tours de dimanche au Qatar.

La forme implacable, presque imbattable, de Verstappen est de plus en plus en contradiction avec les difficultés de Sergio Perez dans la Red Bull RB19 sœur. Karun Chandhok de Sky F1 a comparé l’expérience de Perez à celle des adversaires du grand tennisman Rafael Nadal à Roland-Garros, où l’Espagnol a gagné 14 fois.

« Impérieux. C’est ce qu’ils ont été en tant que collectif [Verstappen’s] côté du garage », a déclaré Chandhok. « Ça n’a pas été simple pour Perez.

Comment se situe le record de Max en F1 jusqu’à présent Classement de tous les temps Les courses ont commencé 179 =28 Victoires 48 5ème Ratio de victoires 26,8% 9ème Pole positions 29 =9ème Podiums 92 7ème Tours les plus rapides 28 =7ème Championnats 3 =6ème

« Si vous jouez contre Rafael Nadal à son apogée sur terre battue, quoi que vous fassiez avec le ballon, cela vous reviendra. C’est à ça que c’est d’être coéquipier avec Verstappen.

« En tant que pilote, psychologiquement, vous entrez dans les stands, vous regardez les données, vous avez tout donné et vous dites ‘il reste encore une demi-seconde. Où est cette demi-seconde ?’ Et vous continuez à vivre cette semaine après semaine. »

Naomi Schiff, experte de Sky F1, a déclaré : « Vous devez dire si vous regardez celui de Checo [Perez’s] saison jusqu’à présent et l’écart entre lui et Max, oui, c’est une voiture compétitive, mais la question est de savoir dans quelle mesure Max est capable d’extraire de cette voiture ce que peut-être n’importe quel autre pilote n’aurait pas pu faire ?

« Même si c’est une voiture solide, je pense qu’il fait des choses fantastiques avec elle. »

Le programme en direct du Grand Prix du Qatar de Sky Sports F1 dimanche

dimanche 8 octobre

16h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP du Qatar

18h : LE GRAND PRIX DU QATAR

20h : Drapeau à damier : réaction au GP du Qatar

21h : Le carnet de Ted

Regardez dimanche la première course de Max Verstappen en tant que triple champion du monde au GP du Qatar en direct sur Sky Sports F1. La course démarre à 18h avec un démarrage à partir de 16h30. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois