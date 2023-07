Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniel Ricciardo se dit ravi de faire son retour en Formule 1 avec AlphaTauri en Hongrie et admet qu’il envisage un futur retour chez Red Bull

Sergio Perez insiste sur le fait que son avenir est entre ses mains, mais tient à se concentrer sur les deux courses de F1 avant la pause estivale, plutôt que de savoir s’il sera avec Red Bull au-delà de cette saison.

Les points d’interrogation sur l’avenir de Perez ont augmenté après qu’il n’ait pas atteint la Q3 lors des cinq dernières épreuves et le retour de Daniel Ricciardo en F1 chez AlphaTauri n’a fait qu’exacerber la pression.

Christian Horner a déclaré que Red Bull prévoyait de conserver Max Verstappen et Perez pour l’année prochaine, conformément à leurs contrats, mais a admis que Ricciardo considérait AlphaTauri comme un moyen de revenir à Red Bull pour 2025. Le contrat de Perez expire fin 2024 et celui de Verstappen en 2028.

« Je suis en F1 depuis 13 ans, donc je ne pense pas plus loin. Je n’ai même pas le temps de discuter de ce qui se passe avec Daniel. C’est une excellente opportunité pour lui. Je me concentre sur la Hongrie et la Belgique, je ne me concentre pas sur 2025 », a déclaré Perez.

« C’est entre mes mains. Je suis un gagnant, je n’aime pas avoir de mauvais week-ends. Ce n’est pas pour ça que je suis ici, je préfère être à la maison à faire autre chose.

« Je suis ici parce que je sais que je peux le faire et je l’ai déjà fait. Les gens sur le canapé oublient à quel point nous sommes sur le petit détail. Nous l’avons vu avec d’autres pilotes et équipes – ils ont eu des périodes difficiles. Mais ils n’ont pas 20 remplaçants après chaque séance. »

Max Verstappen et Sergio Perez ont tous deux été aidés par Daniel Ricciardo cette année à l’Australie a été sur le simulateur Red Bull

Perez n’a également eu qu’un seul podium au cours des cinq dernières courses après avoir été contraint de traverser le peloton après des qualifications décevantes. Dans le même temps, son coéquipier Verstappen a remporté chaque Grand Prix et compte 99 points d’avance au championnat des pilotes.

Lorsqu’on lui a demandé si son rythme sur un tour était un problème, Perez a répondu : « Ce n’est pas un problème. Les qualifications ont toujours été une situation différente et nous ne l’avons pas gérée aussi bien que nous le pouvions. Mais il y a toujours eu des facteurs externes, ce n’est pas le rythme pur qui a disparu. »

« Le déficit que j’ai connu avec la voiture lors des dernières courses, chaque fois qu’il y a un changement d’état. Il a tendance à s’élargir. C’est quelque chose qui nous a pris au dépourvu. Les cinq dernières courses, il y a eu un changement dans les conditions de qualification, donc cela nous a mis sur le dos. »

Tsunoda : Je me fiche de l’attention supplémentaire

Yuki Tsunoda a largement battu De Vries lors de leurs 10 courses ensemble en tant que coéquipiers à AlphaTauri, menant les qualifications et la course en tête-à-tête 8-2.

Tsunoda a révélé qu’il avait parlé au Néerlandais et dit qu’il « s’en tiendra à ce qu’il fait » contre Ricciardo.

« Peut-être que je ne reconnais pas l’attention que nous avons reçue. En même temps, je m’en fiche parce que cela ne fait pas beaucoup de différence pour moi. Vous devez battre votre coéquipier en F1. Je m’en tiendrai à ce que je faisais lors des courses précédentes », a déclaré Tsunoda. Sky Sports F1.

« Daniel nous donne une bonne connaissance de notre équipe grâce à son expérience et je peux apprendre beaucoup de choses de lui – comment il se comporte dans l’équipe et comment il pilote. »

Il a ajouté: « Une fois qu’il aura pris confiance, il sera rapide. Même s’il devient rapide, j’apprendrai de ces choses et j’espère que je pourrai être encore plus rapide que lui. »

Verstappen : Je n’ai jamais voulu que Ricciardo parte

Verstappen a été le coéquipier de Ricciardo entre 2014 et 2018, avant que l’Australien ne parte pour Renault en 2019 et ne rejoigne McLaren en 2021.

La décision de quitter Red Bull appartenait à Ricciardo et Verstappen dit qu’il voulait qu’il reste à l’époque.

« J’ai déjà pas mal parlé avec Daniel la semaine dernière – je pouvais voir qu’il était très excité, même après avoir piloté notre voiture », a déclaré le double champion du monde.

« C’est formidable d’avoir Daniel de retour sur la grille au sein de la famille. Je n’ai jamais vraiment voulu qu’il parte. Nous savons que nous nous entendons très bien. Si Daniel réussit là où il est maintenant, alors bien sûr vous avez la possibilité de remonter. Donc tout est ouvert, pour être honnête. »

Pour la première fois depuis 2013, il y aura deux Australiens sur la grille. À l’époque, c’était Mark Webber et Ricciardo, 10 ans plus tard, c’est Oscar Piastri et Ricciardo.

« Je suis très heureux qu’il soit de retour. Je me souviens avoir regardé quand il y avait deux Australiens la dernière fois », a déclaré Piastri.

« C’est très, très cool – nous venons de très loin, et c’est assez rare d’être deux en même temps. Donc, dans un pays avec une si petite population par rapport à l’Europe, c’est très cool d’être deux sur la grande scène. »

Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont été réunis lors d’une conférence de presse F1 pour la première fois cette année à Budapest

