Max Verstappen a donné cette idée après une séance d’essais difficile jeudi avant le GP de Monaco

Max Verstappen dit que Red Bull « doit beaucoup s’améliorer » avant une journée de qualification cruciale au GP de Monaco après avoir qualifié le début de week-end de l’équipe de « très faible ».

Red Bull est arrivé pour le célèbre événement de F1 en tant que l’un des grands favoris après avoir bien marché dans les rues de Monte Carlo pendant de nombreuses années, alors qu’ils ont également une voiture 2021 beaucoup plus compétitive que Mercedes.

Mais alors que Sergio Perez a dominé la première pratique de jeudi, Red Bull a terminé la journée avec un écart alarmant de 0,4 seconde pour surprendre les meneurs Ferrari.

Et leur pilote vedette Verstappen, qui espère réduire l’avance de 14 points de Lewis Hamilton au titre, n’a terminé que troisième et quatrième lors des deux séances d’ouverture.

« Nous sommes trop lents », a déclaré Verstappen. «Pas juste un peu, je pense pas mal.

«Nous devons vraiment trouver un rythme, car tout le monde a du trafic, il faut donc chercher davantage des temps au tour optimaux, des secteurs optimaux, et nous sommes assez loin.

« Ce n’était pas non plus agréable de conduire. Normalement, je suis assez à l’aise dans la voiture, je trouve assez facilement un rythme, mais tout cela prend trop de temps et pas comme je l’aime. Jusqu’à présent, c’est le week-end le plus difficile. »

Verstappen a admis qu’il était « surpris par la compétitivité de Ferrari » après que Charles Leclerc ait mené un doublé pour l’équipe qui est actuellement quatrième au classement des constructeurs.

« Je pense que cela montre à quel point nous sommes assez faibles », a ajouté Verstappen. «Ils vont très bien et nous sommes très faibles, donc le décalage est très important.

2:48 Karun Chandhok était au SkyPad pour analyser les tours les plus rapides de Charles Leclerc et Lewis Hamilton lors de la deuxième pratique avant le GP de Monaco Karun Chandhok était au SkyPad pour analyser les tours les plus rapides de Charles Leclerc et Lewis Hamilton lors de la deuxième pratique avant le GP de Monaco

«Heureusement, nous avons une journée libre demain pour que nous puissions examiner les choses, mais beaucoup de choses doivent changer.

« L’écart qu’ils ont est grand ici. Nous devons nous améliorer beaucoup pour y parvenir. »

Calendrier du GP de Monaco de Sky F1

Vendredi

10h40: F2 Sprint Race One

samedi

7h10: F2 Sprint Race Two

10h45: Troisième Essais du GP de Monaco (Début de la séance à 11h)

13h: préparation des qualifications du GP de Monaco

14h: Qualifications GP de Monaco

16h05: Course en vedette F2

17h30: Carnet de qualification de Ted

dimanche

12h30: Grand Prix dimanche

14h: LE GRAND PRIX DE MONACO

16h: Drapeau à damier

17h: Cahier de Ted

21h30: Temps forts du GP de Monaco