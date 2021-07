Max Verstappen maintient Mercedes Duo à distance lors des derniers essais du GP d’Autriche

Le leader du championnat du monde de Red Bull, Max Verstappen, a dominé les feuilles de temps lors des troisième et dernier essais du Grand Prix d’Autriche à Spielberg samedi. Verstappen a terminé la séance plus d’une demi-seconde plus vite que le duo Mercedes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, qui avait auparavant signé un nouveau contrat de deux ans avec les Silver Arrows jusqu’en 2023.

Verstappen mène Hamilton de 18 points au classement des pilotes et le pilote néerlandais en forme sera le favori pour remporter la pole pour la course de dimanche après avoir remporté la première place sur le circuit la semaine dernière.

Troisièmes essais libres du Grand Prix d’Autriche

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1min 04.591sec (15 tours), Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:05.129 (22), Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:05.277 (20), Pierre Gasly (FRA /AlphaTauri-Honda) 1:05.280 (27), Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:05.345 (27), Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:05,347 (29), Sergio Perez (MEX/Rouge Bull-Honda) 1:05,396 (20), Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:05,434 (23), Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:05,484 (35), Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes ) 1:05.542 (22),Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:05.546 (19), Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:05.561 (23), Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:05.674 (22), George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:05.694 (23), Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:05.700 (23), Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1: 05.725 (21), Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:05.747 (31), Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:06.078 (26), Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:06.105 (17), Nikita Labyrinthe broche (RUS/Haas-Ferrari) 1:06.289 (28)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici