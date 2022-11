Max Verstappen: Les records de Formule 1 battus et ce qu’il vise au milieu de la domination de 2022

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez les 14 victoires de Max Verstappen cette saison pour Red Bull, battant le précédent record détenu par Sebastian Vettel et Michael Schumacher.

Max Verstappen a fait sa marque dans le livre des records de Formule 1 bien avant de devenir champion du monde.

Le plus jeune pilote, vainqueur et podium du sport – le tout avant d’atteindre l’âge de 19 ans – le Néerlandais aurait probablement pu avoir une carrière assez médiocre et rester en sécurité avec ces jalons pendant un certain temps.

Mais l’homme qui insiste sur le fait qu’il ne s’intéresse pas aux records a continué à fracasser davantage grâce à une saison 2022 assez remarquable qu’il a dominée, et qui a encore deux courses à disputer.

Et il n’en a peut-être pas encore fini avec les disques.

Verstappen, aujourd’hui âgé de 24 ans, a la chance d’avoir plus d’histoire si les résultats vont bon train au Brésil et à Abu Dhabi. Et il est aussi bien parti pour des disques plus prestigieux à l’avenir…

Anthony Davidson parle de l'incroyable forme de Max Verstappen cette année alors qu'il est devenu le tout premier pilote à remporter 14 courses en une saison.

Les records que Verstappen a déjà battus cette année

Plus grand nombre de victoires en une saison (14*)

Une immense série de huit victoires sur les neuf dernières courses (et 10 sur les 13 dernières) a vu Verstappen battre ce record, révisant les repères de Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013) de 13 avec son 14e, et sans doute le plus dominant, victoire de 2022 au GP de Mexico.

Bien qu’il y ait certes plus de courses maintenant que lors de nombreuses saisons passées, le pourcentage total de victoires de Verstappen cette année (70%) est meilleur que celui de Vettel, et seulement derrière Schumacher et Alberto Ascari (1952) dans l’histoire de la F1.

Max Verstappen de Red Bull était ravi de remporter une 14e victoire record de la saison, tandis que son coéquipier Sergio Perez était déçu de ne pas pouvoir se battre pour la victoire devant ses fans locaux.

Le plus de points (416*)

Lewis Hamilton a occupé les première et deuxième places dans cette catégorie avec ses décomptes de 413 et 408 en 2019 et 2018 respectivement. Mais Verstappen a désormais dépassé son rival avec 416 points marqués déjà en 2022… malgré deux abandons lors des trois premières courses.

Encore une fois, le nombre de courses cette année aide, tout comme les points supplémentaires pour les sprints, mais les totaux de Hamilton ont été atteints en 21 saisons de course et Verstappen l’a dépassé en 20 manches.

*encore deux courses à disputer pour la saison 2022

Les records que Verstappen peut encore atteindre en 2022

La plus grande marge de victoire au championnat

Vettel détient actuellement le record de la plus grande marge de victoire pour un championnat, battant Fernando Alonso de 155 points en 2013.

Verstappen a encore une chance de battre cela en 2022, un championnat qu’il a mené cinq courses dans la saison.

Le Néerlandais devance son coéquipier Sergio Perez de 136 points avec deux tours restants, et l’ancien leader Charles Leclerc de 141 points.

Max Verstappen de Red Bull a remporté la victoire au Mexique, remportant une 14e victoire record de la saison.

La plupart des podiums

Verstappen détient déjà ce record avec ses 18 de sa première saison victorieuse en 2021, et il est sur la bonne voie pour l’égaler.

Verstappen a 16 podiums avec deux courses restantes, et vous seriez courageux de parier contre lui en réclamant ceux étant donné sa forme actuelle.

Les seules fois où il a terminé sur le podium en 2022, c’est via les DNF (Bahreïn, Australie), à ​​Silverstone et à Singapour.

Les records que Verstappen pourrait battre à l’avenir

Ces records sont tous des objectifs plus lointains pour Verstappen, mais son âge et sa vitesse le mettent sur la bonne voie.

Total des gains

Nous n’avions jamais pensé que le record de 91 victoires de Schumacher serait battu, mais Hamilton l’a brisé, il serait donc imprudent de dire que le décompte de l’Anglais ne pourrait pas être atteint non plus.

Hamilton compte actuellement 103 victoires et pourrait augmenter ce total dans les années à venir, bien que Verstappen en compte 34 et grimpe rapidement dans les charts (déjà sixième dans le livre des records de tous les temps).

S’il continue, disons, au rythme de 2021 et 2022 – une moyenne de 12 victoires par saison – Verstappen serait à la hauteur de Hamilton d’ici la fin de son contrat actuel en 2028, alors qu’il n’aurait que 31 ans.

Cela, bien sûr, est encore très loin, esprit.

Max Verstappen de Red Bull est resté en tête lors du premier tour du Grand Prix de Mexico, tandis que Lewis Hamilton a dépassé son coéquipier Mercedes George Russell pour la deuxième place.

La plupart des saisons consécutives avec au moins une victoire

Le record que Hamilton semble sur le point de perdre à moins qu’il ne puisse faire 16 saisons consécutives avec une victoire en remportant les GP de Sao Paulo ou d’Abu Dhabi, pourrait être sur le radar de Verstappen.

Bien que Red Bull ne soit pas toujours compétitif, Verstappen a remporté une course à chaque saison depuis sa première avec l’équipe en 2016, le mettant sur sept et comptant jusqu’à présent.

Neuf autres – pour probablement devancer le total de 15 de Hamilton et Michael Schumacher – n’est certainement pas hors de question.

Total des points de carrière

Plus compliqué à déchiffrer, mais Verstappen est déjà quatrième du classement dans cette métrique, avec 1973,5 points marqués. Hamilton mène avec 4381,5 et, comme mentionné ci-dessus, continuera en F1 pendant encore quelques années.

Mais à titre d’exemple, 10 saisons marquant 300 points, ce qui ne semble pas du tout irréalisable, mettrait probablement Verstappen en tête.

La plupart des championnats consécutifs

N’allons pas trop loin devant nous avec celui-ci étant donné que Verstappen vient tout juste de devenir double champion du monde, mais la superbe voiture de Red Bull cette année devrait les mettre en pleine forme pour 2023.

Seuls quatre pilotes ont remporté plus de deux titres consécutifs, le détenteur du record pour la plupart d’affilée étant Schumacher (cinq de 2000 à 2004), suivi de Juan Manuel Fangio (quatre de 1954 à 1957, Vettel (2010 à 2013) et Hamilton (2017 à 2020).