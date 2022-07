Max Verstappen le plus rapide lors des derniers essais du Grand Prix de France

Le champion du monde et leader de la série Max Verstappen a grésillé au soleil samedi lorsqu’il a dominé les temps de Red Bull devant les deux pilotes Ferrari lors de la troisième et dernière séance d’essais du Grand Prix de France.

Profitant d’une vitesse supérieure en ligne droite, le Néerlandais de 24 ans a signé le meilleur tour en une minute et 32,272 secondes pour devancer Carlos Sainz dans la Ferrari de tête de trois dixièmes de seconde.

Sainz, qui a remporté son premier triomphe en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne plus tôt en juillet, prendra le départ de la course de dimanche depuis le fond de la grille aux côtés de Jan Magnussen de Haas après que les deux voitures à moteur Ferrari aient reçu de nouvelles pièces de moteur.

Charles Leclerc, qui a réduit l’avantage de Verstappen dans la course au titre à 38 points en remportant le Grand Prix d’Autriche, a été le troisième plus rapide à six dixièmes du rythme.

A LIRE AUSSI | Carlo Sainz et Kevin Magnussen débuteront le Grand Prix de France de Formule 1 depuis le fond de la grille

Le septuple champion Lewis Hamilton a terminé quatrième pour Mercedes devant Sergio Perez dans la deuxième Red Bull et George Russell, dans la deuxième Mercedes.

C’était une mesure du rythme dominant de Verstappen qu’il était plus d’une seconde plus rapide que son coéquipier Red Bull lors d’une autre chaude journée dans le sud de la France.

Le double champion Fernando Alonso a terminé septième pour Alpine avec un tour tardif pour le soulever devant Alex Albon de Williams, Lando Norris de McLaren et Yuki Tsunoda d’Alpha Tauri.

Les pilotes allemands Mick Schumacher et le quadruple champion Sebastian Vettel ont enduré des séances difficiles et ont terminé respectivement 19e et 20e pour les équipes Haas et Aston Martin après avoir bouclé seulement 12 et 11 tours.

Conditions torrides

Dans des conditions torrides, la séance a commencé avec seulement sept voitures s’aventurant et Perez réalisant le premier temps au tour en 1: 33.628 après sept minutes – un temps immédiatement effacé par Verstappen en 1: 32.837 – mais rien d’autre pour la foule des vacances à guichets fermés. prendre plaisir.

Alors que la température de l’air montait à 34 degrés, les fans ont applaudi Pierre Gasly alors qu’il passait devant la tribune qui porte son nom avant que la Mercedes n’établisse des temps à plus de 1,5 seconde du champion. « 1,7 ? » dit Hamilton. « Merde… »

Ferrari avait également du mal à suivre le rythme de Red Bull et Leclerc, poussant fort, a effectué un virage à 360 degrés sur ses pneus durs avant que Hamilton et Yuki Tsunoda d’Alfa Romeo ne survivent chacun à de brefs “moments” de poursuite.

Le rythme de Vertappen sur des pneus moyens est resté la norme à attraper alors que ses rivaux testaient des “tendres” et des “durs” avant de se galvaniser pour une rafale tardive de simulations de qualification.

À 12 minutes de la fin, Leclerc et Sainz étaient passés deuxième et troisième, mais étaient toujours à 0,1 seconde de retard, avec Hamilton quatrième, quatre dixièmes. A cette époque, Red Bull devait encore utiliser des pneus tendres.

L’obstiné Sainz a persisté et a pris la tête après 51 minutes de l’heure, remplaçant Verstappen en 1:32.626, un avantage de 0.182 pour enthousiasmer les fans du “cheval cabré” qui étouffaient dans les tribunes ouvertes.

Prenant enfin des softs, Verstappen a rejoint la mêlée pour battre l’Espagnol de 0,354 seconde tandis que Leclerc a concédé que ses pneus étaient “morts”, un problème Ferrari familier sur le circuit Paul Ricard à forte dégradation.

À ce moment-là, la température de la piste était de 57 degrés – suffisamment chaude pour poser un sérieux défi aux voitures, aux pilotes et aux équipes et certaine de faire de la stratégie un facteur majeur dans la course de dimanche.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici