Max Verstappen le plus rapide des premiers essais du Grand Prix d’Autriche

Le leader du championnat Red Bull de Formule 1 Max Verstappen a repris là où il s’était arrêté avec le temps le plus rapide lors des premiers essais du vendredi pour le Grand Prix d’Autriche sur le circuit local de son équipe. Le pilote néerlandais de 23 ans a remporté le Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring de Spielberg depuis la pole position dimanche dernier et visera ce week-end sa troisième victoire consécutive et sa cinquième de la saison. Verstappen a réussi un meilleur temps d’une minute 05.143 secondes, avec la paire Ferrari de Charles Leclerc, 0.266 plus lent, et Carlos Sainz deuxième et troisième sur les feuilles de temps.

Le septuple champion du monde de Mercedes, Lewis Hamilton, qui compte 18 points de retard sur Verstappen après huit courses, n’était que septième le plus rapide.

Les équipes testaient également un nouveau pneu Pirelli avec une construction plus solide, après des échecs à grande vitesse en Azerbaïdjan, qui pourrait être introduit lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de ce mois-ci s’il est approuvé.

Pirelli a également apporté des gommes plus tendres pour la course de ce week-end par rapport à dimanche dernier.

Le coéquipier finlandais de Hamilton, Valtteri Bottas, a terminé quatrième, devant la recrue japonaise d’AlphaTauri Yuki Tsunoda et Kimi Raikkonen d’Alfa Romeo.

Le coéquipier mexicain de Verstappen, Sergio Perez, a réalisé le huitième meilleur tour.

Plusieurs noms plus familiers aux fans de Formule 2 sont également apparus sur les écrans de chronométrage, le pilote d’essai chinois Guanyu Zhou faisant sa première apparition vendredi dans l’Alpine de Fernando Alonso.

L’Israélien Roy Nissany a pris la Williams de George Russell pour la séance, et le Britannique Callum Ilott a fait tourner l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi.

Le leader de la Formule 2, Zhou, a été le plus rapide des remplaçants, avec le 14e meilleur temps.

