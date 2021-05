Max Verstappen le plus rapide des essais finaux du GP du Portugal

Max Verstappen de Red Bull a été le plus rapide lors des essais finaux du Grand Prix du Portugal samedi, avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton deuxième pour Mercedes.

Hamilton espère devenir le premier pilote de Formule 1 à atteindre 100 pole positions, mais Verstappen a montré qu’il sera difficile à battre en qualifications avec un temps d’une minute 18,489 secondes sur le circuit de l’Algarve.

Le tour était 0,236 plus rapide que le meilleur effort de Hamilton et 0,331 plus rapide que son coéquipier finlandais Valtteri Bottas.

Hamilton mène le classement après deux courses, un point d’avance sur son rival néerlandais grâce à un tour le plus rapide lors de la course précédente à Imola.

Les deux ont gagné et terminé deuxième une fois.

«Il est impossible de dire maintenant qui est le favori pour les qualifications. Je pense qu’ils ont un rythme absolument égal et que cela dépendra du pilote », a commenté le champion du monde 2016 Nico Rosberg, ancien coéquipier de Hamilton.

C’était la première fois ce week-end que Red Bull menait une séance d’essais après que Bottas et Hamilton aient été les plus rapides lors des deux vendredi.

Le Mexicain Sergio Perez a terminé quatrième pour Red Bull et Esteban Ocon cinquième pour Alpine, propriété de Renault, qui semble avoir accéléré ce week-end.

Le couple Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz a terminé sixième et septième avec Lando Norris de McLaren, qui a filé huitième sur les feuilles de temps.

La voiture de sécurité virtuelle a été déployée au cours de la séance après qu’un panneau publicitaire de piste a explosé en rafales et a dû être récupéré.

