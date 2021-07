Max Verstappen le plus rapide des essais finals du Grand Prix de Grande-Bretagne

Le leader du championnat de Formule 1 de Red Bull, Max Verstappen, a été le plus rapide lors des derniers essais du Grand Prix de Grande-Bretagne, bien que les temps au tour n’aient pratiquement aucun sens, les équipes se concentrant sur les préparatifs de la toute première qualification de sprint de samedi.

La Formule 1 teste un nouveau format à Silverstone, avec une course de 17 tours déterminant la grille de départ du grand prix phare de dimanche.

La grille du sprint a été décidée vendredi, avec Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Mercedes, prenant la première place et Verstappen aux côtés de la première rangée.

Le tour de Verstappen d’une minute 29,902 secondes, établi au début d’un après-midi ensoleillé avec une foule nombreuse, était 0,375 plus rapide que Charles Leclerc de Ferrari, dont le coéquipier espagnol Carlos Sainz était le troisième plus rapide.

Hamilton était huitième, avec son coéquipier Valtteri Bottas neuvième, mais l’accent était mis sur les longs runs avec plus de carburant à bord. Lando Norris et Daniel Ricciardo de McLaren étaient respectivement sixième et septième.

Verstappen compte 32 points d’avance sur Hamilton après neuf courses, mais cela pourrait changer samedi, avec trois points attribués au vainqueur du sprint, deux pour le deuxième et un pour le troisième.

La course de dimanche se déroule normalement, avec 25 points pour le vainqueur plus un pour le tour le plus rapide.

